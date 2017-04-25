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25 Nisan Günlük Burç Yorumu

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Denizli'de, Suriyeli kız çocuğuna çarpan yolcu minibüs şoförünün dövülmesinin ardından meydana gelen olaylar sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 23 yaşındaki Bekir Tarğıl, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Facebook'ta paylaşım yapanlar dikkat!

Denizli'de, Suriyeli kız çocuğuna çarpan yolcu minibüs şoförünün dövülmesinin ardından meydana gelen olaylar sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 23 yaşındaki Bekir Tarğıl, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

25 Nisan 2017 Salı 19:45
Facebook'ta paylaşım yapanlar dikkat!
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KAZA, dün merkez Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Markete gitmek için evden çıkan 79 yaşındaki Hayrettin Demir ile ona yardım eden komşusu Leyla Baykara'ya (52) karşıdan karşıya geçerken Hüseyin U. idaresindeki 23 BU 053 plakalı kamyon çarparak ölümüne neden olmuştu. Sürücü ise kamyonla birlikte olay yerinden kaçmış, daha sonra polisler tarafından tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

79 yaşındaki Hayrettin Demir'in cenazesi Teyfikiye camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğunu uğurlandı. Çevresinde iyilik sever olarak bilinen 52 yaşındaki Leyla Baykara için ise evinin bulunduğu mahallede Hacı Remzi camisinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Baykara'nın, kardeşleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının Baykara'nın cenazesi Harput'ta Aile mezarlığına defnedildi.

Vefat ettiğinde oruçluymuş 

Leyla Baykara'nın yardımsever biri olduğunu dile getiren kuzeni Akın Akalın, "Kendisi de karşı komşusu olan yaşlı bir amcaya yardım ettiği esnada maalesef bir trafik kazası neticesinde vefat etti. Kendisi vefat ettiği zaman oruçluydu. Cenabı Allah tahsilatını affetsin ve bizlere de böyle güzel ölümler nasip etsin" dedi.

Kamyon sürücüsü tutuklandı

Demir ve Baykara'ya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinde durmana kaçtığı iddia edilen 23 BU 053 plakalı kamyonun sürücüsü Hüseyin U. ise bugün adliyeye sevk edildi. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan mahkemeye çıkartılan Hüseyin U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kamyon sürücüsünün, kazayı fark etmediği için yoluna devam ettiğini söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

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