Eylem yapacaklardı: 4 terörist öldürüldü

EDİNİLEN bilgiye göre, Tunceli’nin Ovacık ilçesi ile Erzincan’ın Kemah ilçesi sınırlarındaki Munzur Dağları’ndan eylem amacıyla Erzurum’a gitmek isteyen terör örgütü PKK üyesi bir grup, güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgeye çok sayıda jandarma özel harekat timi sevk edildi. Kobra helikopterlerin de havadan destek verdiği operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.

Karakola taciz ateşi açtılar

Öte yandan Tunceli’de sabah saatlerinde merkeze bağlı Sütlüce Jandarma Karakoluna bir grup PKK’lı tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açtı. Karakolda bulunan güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine ormanlık alana kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı.

Aynı zamanda Pülümür karayolunu 22 Haziran günü keserek kömür yüklü bir aracı ateşe veren PKK’lıları etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede başlatılan operasyonların sürdüğü aktarıldı.

Operasyonlarda merkeze bağlı Tokluk bölgesindeki güvenlik güçleri ile PKK'lı bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandığı kısa süreli çatışmanın ardından teröristlerin ormanlık alana kaçtığı belirtildi. Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede hava destekli başlatılan operasyonların aralıksız devam ettiği öğrenildi.