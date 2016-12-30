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Eylem hazırlığındaki PKK'lı yakalandı

Bombalı saldırı düzenlemek üzere Mersin'e geldiği değerlendirilen terör örgütü PKK mensubu saklandığı evde yakalandı

Eylem hazırlığındaki PKK'lı yakalandı

Bombalı saldırı düzenlemek üzere Mersin'e geldiği değerlendirilen terör örgütü PKK mensubu saklandığı evde yakalandı

30 Aralık 2016 Cuma 10:09
Eylem hazırlığındaki PKK'lı yakalandı
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MERSİN'DE bombalı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK'lı terörist ile ona yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı. "Mahsun" kod adlı terörist Şiyar F'nin (20), merkez Toroslar ilçesindeki bir bağ evinde saklandığı bilgisini alan Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kente bombalı saldırı için geldiği değerlendirilen teröristin saklandığı eve özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, Şiyar F'yi yakaladı. Zanlının yakalandığında evde bir tabanca ele geçirildi.Bu arada, zanlıya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 5 kişi de gözaltına alındı. Siirt'te roketatarlı saldırıda yer almış
Şiyar F'nin, Siirt'te güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı bir saldırıda da yer aldığı tespit edildi. Zanlının parmak izinin, saldırı sonrası tespit edilen izle uyuştuğu belirlendi.Öte yandan, Şiyar F'nin, Mersin'de ekim ayında bombalı saldırı hazırlığındayken patlayıcı malzemelerle beraber yakalanan 2'si kadın 3 PKK'lı terörist ile hareket ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist ile ona yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son Güncelleme: 30.12.2016 10:11
Anahtar Kelimeler:
PKKBombalı SaldırıMersin
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