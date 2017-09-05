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Eylem hazırlığındaki 2 terörist ölü ele geçirildi

Şırnak'ta Cudi Dağı ile Bestler Dereler bölgesi arasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı ölü ele geçirilirken, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu

Eylem hazırlığındaki 2 terörist ölü ele geçirildi

Şırnak'ta Cudi Dağı ile Bestler Dereler bölgesi arasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı ölü ele geçirilirken, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu

05 Eylül 2017 Salı 13:56
Eylem hazırlığındaki 2 terörist ölü ele geçirildi
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TERÖR örgütü üyelerinin bölgede bulunan askeri birlik ve üs bölgelerine eylem hazırlığında oldukları ve Cudi Bestler Dereler bölgesi arasında geçiş yapabilecekleri duyumu üzerine merkez ilçe Tahtakayalıkları bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerince dün saat 19.00'dan itibaren operasyon başlatıldı. Şırnak Valiliği bu operasyon ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Aynı gün saat 23.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sağlanarak, 2 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla birlikte, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 Bixi makineli tüfek, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 Kalaşnikof şarjörü, 4 el bombası, 1 gece görüş cihazı, 2 Yaesu marka el telsizi, 1 lazermetre, 4 sırt çantası, muhtelif sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."
Açıklamada ayrıca Beytüşşebap İlçesi'nde ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı timlerin Boğazören Yaylası bölgesinde arama-tarama operasyonru düzenlediği ifade edilirken, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 80 Bixi marka tüfeğe ait mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

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şırnakCudi DağıPKKCudiJandarmaBeytüşşebap
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