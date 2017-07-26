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Evlendirme vaadiyle kandırıp gasp etti

Adana'da evlilik vaadiyle kandırdığı 77 yaşındaki Ali Bulut'u, dövdükten sonra 4 bin 500 lirasını gasp ettiği iddiasıyla 27 yaşındaki Turan Ö. İstanbul'da yakalandı

Evlendirme vaadiyle kandırıp gasp etti

Adana'da evlilik vaadiyle kandırdığı 77 yaşındaki Ali Bulut'u, dövdükten sonra 4 bin 500 lirasını gasp ettiği iddiasıyla 27 yaşındaki Turan Ö. İstanbul'da yakalandı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:09
Evlendirme vaadiyle kandırıp gasp etti
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ADANA'DA  yaşanan gasp olayı, 20 Temmuz'da merkez Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Adana'ya gelerek tarla ve bahçelerde bekçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Bulut, çalıştığı karpuz tarlası sahibinden 4 bin 500 lira toplu parasını aldı. Mahalleden tanıştığı Turan Ö., Bulut'un cebindeki parayı gördü.Turan Ö., bekçinin evli olmasına rağmen, "Burada Suriyeli genç ve güzel bir kız var, kendisi yardıma muhtaç hem ona bakmış olursun, hem de evlenirsin. Ancak kızın ailesinin 3 bin lira para istiyor" dedi. Bulut da teklifi kabul edince 1000 lira ödemi yaparak kızı görmek istedi. Birlikte kahvehaneden çıkan Turan Ö. ve Bulut bir süre yürüdü, ardından dolandırıcı, bir eve girip çıktı.

Şüpheli, Bulut'tan kızın evine geldiğini belirterek kalan 2 bin lirayı istedi. Bulut, kızı görmeden parayı vermeyeceğini söyledi. Turan Ö., sinirlenerek Bulut'u dövmeye başladı. Kanlar içinde kalan Bulut'un bayılması üzerine zanlı gömleğinin cebindeki paraları alıp kayıplara karıştı. Ali Bulut, çağrılan ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, 2 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

ÇALDIĞI PARALARLA TATİLE GİTTİ

Bulut'un ifadesini alan Gasp Büro ekipleri güvenlik kameralarından Turan Ö. ve Ali Bulut'un yan yana yürüdüğünü belirleyerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Turan Ö.'nün olaydan hemen sonra Mersin'de paraları eğlence mekanlarında harcadığını oradan da İstanbul'a gittiğini belirledi. Okmeydanı'nda olduğunu anlaşılan zanlı, İstanbul polisi ile düzenlenen ortak operasyonla yakalanıp, Adana'ya getirildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Turan Ö., Bulut'un kendisine kumar borcu olduğunu, parayı bu nedenle aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirilen Turan Ö., adliyeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 26.07.2017 12:12
Anahtar Kelimeler:
GaspAdanaEvlilik
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