Evinin bahçesine Hint keneviri ekmiş

EDİNİLEN bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde Ali T.'nin evinin bahçesinde Hint keneviri ekili olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine yapılan baskında evin bahçesinde 20 kök Hint keneviri bitkisi ile 94 gram kurutulmuş kenevir ele geçirildi. Ali T. gözaltına alınarak emniyete getirildi.

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