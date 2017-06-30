Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 44°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100236
ALTIN
140.563
DOLAR
3.5209
STERLIN
4.5625
EURO
4.0193
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu
Flaş Haber
Alanya'da korkutan yangın!
Kapat

Evine giderken vurularak öldürüldü

Burdur merkez Halıcılar köyünde yaşayan Bülent Demir, evine giderken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Evine giderken vurularak öldürüldü

Burdur merkez Halıcılar köyünde yaşayan Bülent Demir, evine giderken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

30 Haziran 2017 Cuma 16:41
Evine giderken vurularak öldürüldü
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Hacılar köyünde köy kahvesinde vakit geçirdikten sonra evine gitmek üzere yola çıkan Bülent Demir (46), kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından av tüfeği ile vuruldu. Olay yerine gelen 112 ekipleri, ilk müdahalede Bülent Demir’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından, Bülent Demir’in cesedi otopsi için
Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma yapan jandarma ekipler, Bülent Demir’in köy kahvesinde birlikte vakit geçirdiği 8 kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Demir’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 30.06.2017 17:04
Anahtar Kelimeler:
Evine Giderken VurularakBülent DemirAv Tüfeği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis dehşete düşdü: Kolları bağlanıp...
Polis dehşete düşdü: Kolları bağlanıp...
Göldeki balıkların şehit olan askerler olduğuna inanıyorlar
Göldeki balıkların şehit olan askerler olduğuna inanıyorlar
Serinlemek için bin metre yüzdü
Serinlemek için bin metre yüzdü

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals