Evine giderken vurularak öldürüldü

EDİNİLEN bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Hacılar köyünde köy kahvesinde vakit geçirdikten sonra evine gitmek üzere yola çıkan Bülent Demir (46), kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından av tüfeği ile vuruldu. Olay yerine gelen 112 ekipleri, ilk müdahalede Bülent Demir’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından, Bülent Demir’in cesedi otopsi için
Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma yapan jandarma ekipler, Bülent Demir’in köy kahvesinde birlikte vakit geçirdiği 8 kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Demir’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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