Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.799
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6149
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Şubat 2017 Alanya -...
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis...
Yürümek Alzheimer riskini azaltıyor!
Yürümek Alzheimer riskini azaltıyor!

'Evet diyenlere daha fazla baskı var'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Rıdvan Dilmen’in “evet” dediği için eleştirildiğini ifade ederek, “Bazı basın mensupları, gazeteciler hayıra baskı var dese de inanın evete baskı daha fazla. Evet demeyi utandırmak için çalışıyorlar” dedi

'Evet diyenlere daha fazla baskı var'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Rıdvan Dilmen’in “evet” dediği için eleştirildiğini ifade ederek, “Bazı basın mensupları, gazeteciler hayıra baskı var dese de inanın evete baskı daha fazla. Evet demeyi utandırmak için çalışıyorlar” dedi

12 Şubat 2017 Pazar 20:42
'Evet diyenlere daha fazla baskı var'
banner404

AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen İl Danışma toplantısı, AK Parti

Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın katılımı ile yapıldı. AK Parti İl Başkanı Metin Polat, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın konuşmalarının ardından kürsüye gelen Turan, referandum sürecini değerlendirdi. Türkiye’nin gündeminde yeni bir sayfa açılmasını istediklerini ifade eden Turan, “Referandumla birlikte Türkiye’de yüzyıllardan beri tabiri caizse kavga eden cumhurbaşkanı, başbakan sistemi olmasın istiyoruz. Asla birilerinin iddia ettiği gibi bir rejim problemi değil. Ana muhalefetin sayın lideri hemen her gün 140 yıllık parlamenter rejimimiz var diyor. Meclis-i Mebusandan 1950’ye kadar zaten parlamenter rejim falan yok. Onun da ardından 10 Menderes dönemi, hemen ardından darbe ve idamlar, 70 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubatlar. 140 yıldan beri süren ve devam eden bir parlamenter rejim var iddiası büyük bir yalan” dedi.

“Evet diyenlere daha fazla baskı var"
Referandumun bir yerel ya da genel seçim olmadığına dikkat çeken Turan, "Daha dikkatli olarak MHP’yi de yanımıza alarak, diğer partilerdekileri de kırmayarak hep beraber yol yürüyeceğiz. Onların ne kadar kötü niyetli olduğunu, ne kadar sert olduğunu Mecliste gördük. Kavgalar ettiler, hakaret ettiler ama hepsi bir tarafa o akşam 339 vekil evet deyince birçok CHP’li vekiller tweet attı, ‘hainler evet dedi’ dediler. Rıdvan Dilmen, bir açıklama yaptı yav bırak evet, hayır diyebilir. Bazı basın mensupları, gazeteciler hayıra baskı var dese de inanın evete baskı daha fazla. Evet demeyi utandırmak için çalışıyorlar. Ama biz şunu diyoruz evet diyen de, hayır diyen de bu memleketin evladı. Evet diyen de, hayır diyen de bu ülke daha iyi olacak diye düşünüyor. Bir grup kötü niyetli hariç. O hayır derken daha iyi olmasını düşündüğü insanlara biz evetin anlamını anlatacağız. Evetin AK Partisi olmadığını, evetin istikrar işi olduğunu, evetin daha demokratik, daha güçlü Meclis için olduğunu herkese anlatacağız” diye konuştu. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent TuranRIDVAN DİLMEN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör operasyonları: 22 gözaltı
Terör operasyonları: 22 gözaltı
Bu illerde elektrikler kesilecek
Bu illerde elektrikler kesilecek
Bakan'ın izlediği maçta olay çıktı
Bakan'ın izlediği maçta olay çıktı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals