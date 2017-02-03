Ev sorumluları bile kalkışmadan haberdarmış!

FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan bir Araştırma görevlisi, avukatı eşliğinde emniyette verdiği ifadesinde FETÖ'nün 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nden saatler önce yaşananları ve yapılanmaları anlattı. A.Ü. "Bize abilik yapan O.K. darbe girişiminden bir gün önce gelerek "Pazartesi gününe kadar çok sıkıntılı şeyler olacak. Bol dua edin" dedi. Diğer evleri de dolaşarak dua edilmesi telkininde bulundu" dedi ve FETÖ içerisindeki evlendirme sistemini anlattı: "Fotoğraftakilerden beğendiğin olursa evlenebilirsin."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Teknik Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 Ocak'ta haklarında gözaltı kararı verilen 41 kişiden gözaltına alınan 32 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen ve 10 farklı ilde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan şüphelilerden bazıları ifadelerinde bildiklerini anlattı. Araştırma Görevlisi A.Ü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kendisine yöneltilen sorulara karşı avukatı eşliğinde ifade verdi. O ifadeler FETÖ'nün ev yapılanmalarındaki kişilerin dahi 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden haberdar olduklarını ortaya koydu. Şüpheli A.Ü. yaşananları anlattığı ifadesinde isimlerini verdiği C.S., E.D., A.T., H.Ü. ile O.K.'nın adresinde dört yıl boyunca Cuma günleri buluştuklarını ve sohbetlere katıldıklarını itiraf etti.

"30-40 KADININ FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ"

Telefonundan "ByLock" çıkan A.Ü. ifadesinde "O.K.'nın lakabı Harun'dur. "Artık sohbetleri buradan yapacağız" diyerek telefonuma "ByLock" yüklemem istendi. Bu programı indirdim. Dört ay kadar kullandım. Bize abilik yapan O.K.'nın başında babası emniyet amiri olan bir kişi vardı. Adı Bedrettin'di. Soyadını bilmiyorum. Her ay toplantılara gelirdi. Söz konusu kişi ve O.K. meslekten atılan polislerin ailelerine yardım adı altında para toplarlardı" dedi. A.Ü. ifadesinde FETÖ'nün evlendirme sistemini de anlattı: "Evlilik mesulü olarak bilinen İ.K., Bağcılar'da öğretmendi. Yapılanmanın içerisindeki kız ve erkekleri tanıştırarak evlendirirdi. Bir gün bana da 30-40 kadının fotoğraflarını gösterdi. "Bunlardan beğendiğin olursa hemen evlenebilirsin" dedi. Kişisel bilgiler de fotoğrafların altında yazıyordu. Bir çoğu üniversite mezunuydu. Beğendiğim kimse olmadığı için evlenmedim."

"ÇOK SIKINTILI ŞEYLER OLACAK" DEMİŞ

A.Ü., örgütün lideri Fetullah Gülen'den gelen bilgilerin nasıl paylaşıldığı hakkında da bilgi verdi. İfadesinde 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nden önce yaşananları da anlatan şüpheli A.Ü. ifadesinin devamında Amerika'dan gelen ve isimlerini bilmediği kişilerin, örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından gönderilen ve içerisinde "Sıkıntılı günleri atlatmak" içerikli makale ve duaların bulunduğu yazılar getirdiğini söyledi. A.Ü. ifadesinin devamında "Darbe girişiminden bir gün önce O.K. gelerek "Pazartesi gününe kadar çok sıkıntılı şeyler olacak. Bol bol dua edin" dedi. Diğer evleri de dolaşarak dua istenmesi telkininde bulundu" dedi. Bu olaydan saatler sonra da darbe girişiminden televizyonlar vasıtasıyla haberdar olduğunu iddia eden A.Ü.'nün avukat eşliğinde verdiği ifadesi, FETÖ yapılanmasının ev sorumlularının dahi hain girişimden önce haberdar olduklarını ortaya koydu.

"TELEFONUNU YANINDA GETİRMEMİŞTİ"

A.Ü. ifadesinin devamında "O.K. o gün yanımıza geldiğinde cep telefonunu yanında getirmemişti. Ben neden getirmediğini çok merak etmiştim. O.K., İ.K. ve Bedrettin isimli kişilerde tablet bilgisayar vardı. Bunları hiç yanlarından ayırmaz, bizlere de hiç göstermezlerdi. Daha sonra bu tabletlerde özel ve gizli bazı yazılımlar olduğunu öğrendim" dedi. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği ve ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

