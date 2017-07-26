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"Ev kampı"nda FETÖ'nün stratejisini anlatmışlar

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Ü.Ö, örgütün 2014 temmuzunda İstanbul'da düzenlediği "ev kampı" hakkında bilgi verdi - Etkin pişmanlıktan faydalanan Ü.Ö'nun ifadesinden: "Kampın amacı cemaat faaliyeti olması gerekirken üç günlük süreç, '17-25 Aralık olayları ile ilgili neler yapılması', 'bundan sonra nasıl bir yol izleneceği' konuları üzerinde bilgilendirmeye yönelik oldu. Bu toplantıya gelenler, kapatılan Zaman gazetesinden Mustafa Ünal, Naci Tosun, Bülent Korucu, Cemal Türk, Naim Selmanlar, Efkan Tufan Aytay, Ali Ünal, Abdülhamit Bilici, Ali Bulaç ve Mümtazer Türköne'dir"

"Ev kampı"nda FETÖ'nün stratejisini anlatmışlar

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Ü.Ö, örgütün 2014 temmuzunda İstanbul'da düzenlediği "ev kampı" hakkında bilgi verdi - Etkin pişmanlıktan faydalanan Ü.Ö'nun ifadesinden: "Kampın amacı cemaat faaliyeti olması gerekirken üç günlük süreç, '17-25 Aralık olayları ile ilgili neler yapılması', 'bundan sonra nasıl bir yol izleneceği' konuları üzerinde bilgilendirmeye yönelik oldu. Bu toplantıya gelenler, kapatılan Zaman gazetesinden Mustafa Ünal, Naci Tosun, Bülent Korucu, Cemal Türk, Naim Selmanlar, Efkan Tufan Aytay, Ali Ünal, Abdülhamit Bilici, Ali Bulaç ve Mümtazer Türköne'dir"

26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:17
"Ev kampı"nda FETÖ'nün stratejisini anlatmışlar
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KONYA'DA yürütülen Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hazırlanan  iddianamede ifadesine yer verilen Ü.Ö, örgütün 2014 temmuzunda İstanbul'da  düzenlediği "ev kampı" hakkında bilgi verdi. 
 
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ü.Ö, Konya Cumhuriyet  Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 206'sı tutuklu 534  şüpheli hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen bin 206 sayfalık  iddianamede yer alan ifadesinde, örgütün Rusya yapılanmasına ilişkin bilgiler  aktardı.
 
Bir dönem Rusya'da "şehir imam yardımcılığı" ve "diyalog sorumlusu"  olarak görev yaptığını itiraf eden Ü.Ö, Rusya'daki sorumlu ülke imamının aynı  zamanda ülkedeki yapılanmaya ait okulların "genel müdürü" görevini yürüttüğünü,  direkt olarak örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e karşı sorumlu olduğunu ifade etti.
 
Ü.Ö, 17-25 Aralık sürecinde Rusya'da bulunduğunu ve bu yaşananların  kendilerini etkilemediğini belirtti.
 
Örgütün 2014 temmuzunda İstanbul'da "ev kampı" düzenlediğini aktaran  Ü.Ö, şu bilgileri verdi:
 
"Bu kampa örgütün Rusya'daki 'ülke imamı, şehir imamları, şehir  muhasebecileri, 'serrehberler' gibi üst düzey yönetimde bulunan kişiler  katılmıştı. Kampın amacı cemaat faaliyeti olması gerekirken üç günlük süreç,  '17-25 Aralık olayları ile ilgili neler yapılması', 'bundan sonra nasıl bir yol  izleneceği' konuları üzerinde bilgilendirmeye yönelik oldu. Bu toplantıya  gelenler; kapatılan Zaman gazetesinden Mustafa Ünal, Naci Tosun, Bülent Korucu,  Cemal Türk, Naim Selmanlar, Efkan Tufan Aytay, Ali Ünal, Abdülhamit Bilici, Ali  Bulaç ve Mümtazer Türköne'dir."
 
"Ev kampı"na katılan Zaman gazetesi yazarlarının hükümet aleyhine  konuşmalar yaptığını ifade eden Ü.Ö, toplantıda konuşulanların örgüt mensuplarına  ve çevrelerindeki kişilere de anlatılmasının istendiğini belirterek, "Naci Tosun,  Cemal Türk ve Naim Selmanlar ise her zamanki gibi kalıplaşmış, cemaati gaza  getirme ve zinde tutma sohbetleri yaptı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
FetöPdyEv Kampı
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