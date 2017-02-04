banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 11°
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.915
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6153
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete
Flaş Haber
Korkutan ev yangını
Kapat

Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu Türkiye'ye geliyor!

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-10 Şubat tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu Türkiye'ye geliyor!

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-10 Şubat tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

04 Şubat 2017 Cumartesi 18:50
Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu Türkiye'ye geliyor!
banner404

CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, 7 Şubat'ta Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkiler ile gündemdeki bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu, resmi temaslarının yanı sıra Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin yeni yerleşkesinin temel atma törenine de katılacak.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome WirtuEtiyopya Cumhurbaşkanı WirtuTürkiyeErdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de adliye saldırısındaki otomobili satan kişi ByLock'tan tutuklandı
İzmir'de adliye saldırısındaki otomobili satan kişi ByLock'tan tutuklandı
Bakan Müezzinoğlu: Tüm seçimlerin finaline gidiyoruz
Bakan Müezzinoğlu: Tüm seçimlerin finaline gidiyoruz
Polise silahlı saldırı
Polise silahlı saldırı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals