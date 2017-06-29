'Esnaf yaralarını sarıyor'

Erkan UYSAL



UZUN süredir darboğazda olan Alanya esnafından iyi haberler gelmeye başladı. Bayram tatili ile başlayan hareketlilik esnafa nefes aldırdı. Esnafın yaralarını sarmaya başladığını belirten oda başkanları, Rusya ve Avrupa pazarlarında yaşanan gelişmelerin Alanya ekonomisi için umut vaat ettiğini belirttiler.

Bayram ve sonrasının Alanya esnafı için iyi geçtiğini söyleyen Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir "Bayramda oteller, plajlar, sokaklar doluydu, elbette bu durum esnafa da olumlu yansıdı. Ama son birkaç senedir yaşananlar turizmin gerilemesine neden oldu. Önceki ve geçen seneki olaylar, Türkiye'ye turist gönderen ülkelerin geri adım atmasına neden oldu. Esnaf da bu durumda olumsuz etkilendi. 2014, 2015 ve 2016 yılları sıkıntılı geçti ama bu sene inşallah turizm biraz daha iyi olacak. Rus pazarı hareketlendi. Avrupa pazarında da kıpırdanmalar var. Esnaf geçen senelerin yaralarını daha yeni yeni sarmaya başladı. Şu günlerde esnafımız önceki dönemlere ait borçlarını ödemeye başladı. Sayıları az da olsa taahhütten dolayı cezaevinde bulunan esnaflarımız var. Dileğimiz bir tane esnafımızın bile bu duruma düşmemesi. Bayram, Alanya için son derece iyiydi. Önümüzdeki süreçte de bilhassa ekonomik durumu iyi olan turistlerin Alanya'ya gelmesini bekliyoruz. Ekonomik durumu iyi olmayan turistin esnafa bir faydası olmuyor. 'Herşey Dahil (HD) Sistemi'nden faydalanan turistler daha çok sayıda ama dışarıda para harcayan ve esnafa yararı olan turistler az. Esnaf bir nebze de olsa yerli turistlerden bayram harçlığını çıkarttı ama bu doyurucu değil. İnşallah bayramdan sonra da doluluk oranları böyle devam eder. Biraz da Avrupalı turist gelirse, esnaf bir nebze sıkıntıdan kurtulur" dedi.

'ESNAFIMIZ BAYRAMDA KAZANDI'

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp de "Ramazan Bayramı'nın halkımız ve esnafımız açısından iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Tesislerin hemen hemen tamamı bayramda doldu. Bunun akabinde de birçok kişi dışarıda konakladı ama Alanya Belediyesi'nin aldığı önlemler sayesinde bu bayram sokaklarda geçen yılki görüntüleri görmedik. Belediye ekipleri tarafından hemen temizlik yapıldı. Çevre düzenli bir şekilde temizlendi. Bayramın esnaf açısından iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Özellikle bakkal ve büfeler açısından iyi geçti. Çünkü Alanya'ya tatile gelenler illaki bir şişe de olsa su aldılar. Sıcaklar nedeniyle meşrubatlarını aldılar. Aperatif yiyecekler de aldılar. Kendi esnafım açısından bakılınca bakkallar, büfeler ve manav esnafı için bu bayramın iyi geçtiğini söyleyebilirim. Artık bundan sonraki döneme bakacağız. İnşallah bayramın akabinde de yabancı misafirlerimiz yoğunluklu bir şekilde Alanya'yı tercih ederler ve şehirde kalıcı olurlar. Rusya’dan gelen turist sayısında ciddi artış var. Turizmciler Avrupa pazarında da hareketlilik bekliyor. Şehre gelecek her turistin Alanya esnafına mutlaka faydası olacaktır. 3-4 ay da olsa bayramın ardından Alanya'mız dolu bir şekilde sezonu bitirir ve esnaf da bir nebze olsa nefes alır. Böylece kiralarını, borçlarını öderler" diye konuştu.

