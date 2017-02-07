banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87124
ALTIN
146.962
DOLAR
3.7126
STERLIN
4.5966
EURO
3.9616
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kuru öksürük nasıl geçer?
Kuru öksürük nasıl geçer?
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı yaşanabilir
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı...
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Flaş Haber
3 saatte 3 marketi soydular
Kapat

Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest bırakıldı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban'ın da aralarında bulunduğu 8 albayın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi

Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest bırakıldı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban'ın da aralarında bulunduğu 8 albayın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi

07 Şubat 2017 Salı 14:15
Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest bırakıldı
banner404

FETHULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında  gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan  Özdaban'ın da aralarında bulunduğu 8 albay, adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı.  Özdaban'ın arasında bulunduğu 9 asker, FETÖ soruşturması kapsamında 16  Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Jandarma tarafından gözaltına alınmış  ve Ankara'ya getirilmişti. Şüphelilerden biri Ankara İl Jandarma Alay  Komutanlığındaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Özdaban ve diğer 7  albay Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden  4'ü adli kontrol, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış  yasağı konularak serbest bırakıldı.  Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik  görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre  başyaverliğini yapmıştı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FetöSoruşturmaBaşyaveri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK üyesi bir kişi yakalandı
PKK üyesi bir kişi yakalandı
28 eski emniyet müdürü gözaltında
28 eski emniyet müdürü gözaltında
Başbakan Yıldırım: CHP'yi Allah ıslah etsin
Başbakan Yıldırım: CHP'yi Allah ıslah etsin

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals