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Eski başkandan sert eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gazipaşa eski İlçe Başkanı Bülent Kocabaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü hatırlatarak "Beni ve benim gibi gerçek CHP'lileri partiden ihraç edenleri kınıyorum. Protesto ediyorum. Güya adalet için yürüdüğünü iddia edenler, önce kendi içlerinde adalet sağlasınlar" dedi

Eski başkandan sert eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gazipaşa eski İlçe Başkanı Bülent Kocabaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü hatırlatarak "Beni ve benim gibi gerçek CHP'lileri partiden ihraç edenleri kınıyorum. Protesto ediyorum. Güya adalet için yürüdüğünü iddia edenler, önce kendi içlerinde adalet sağlasınlar" dedi

04 Temmuz 2017 Salı 23:07
Eski başkandan sert eleştiri
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KOCABAŞ şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu İstanbul'a güya adalet için yürüyor. Ben de adalet için Ankara'ya, adalet sarayına yürüyorum. Gerçek Kemalist CHP'lileri ihraç eden Antalya İl ve Gazipaşa İlçe teşkilatlarını ve CHP Genel Merkezini kınıyorum. Hukuku, demokrasiyi savunan CHP Genel Merkezi, Kemalist bir ilçe başkanını 'HDP-PKK zihniyetini eleştirdi' diye, 'Partide kaos yaratıyor' iddiasıyla ihraç edebiliyor ve adalet için yürüdüğünü belirtiyor. Kılıçdaroğlu ve avanesine 'Hadi oradan' derim. Geldiğiniz gibi tıpış tıpış gideceksiniz. Sizi cumhuriyet düşmanları, sizi sahte demokratlar. Adalet için mi yürüyorsunuz? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bozacının şahidi, şıracıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiGazipaşaCHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
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