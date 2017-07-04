Eski başkandan sert eleştiri

KOCABAŞ şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu İstanbul'a güya adalet için yürüyor. Ben de adalet için Ankara'ya, adalet sarayına yürüyorum. Gerçek Kemalist CHP'lileri ihraç eden Antalya İl ve Gazipaşa İlçe teşkilatlarını ve CHP Genel Merkezini kınıyorum. Hukuku, demokrasiyi savunan CHP Genel Merkezi, Kemalist bir ilçe başkanını 'HDP-PKK zihniyetini eleştirdi' diye, 'Partide kaos yaratıyor' iddiasıyla ihraç edebiliyor ve adalet için yürüdüğünü belirtiyor. Kılıçdaroğlu ve avanesine 'Hadi oradan' derim. Geldiğiniz gibi tıpış tıpış gideceksiniz. Sizi cumhuriyet düşmanları, sizi sahte demokratlar. Adalet için mi yürüyorsunuz? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bozacının şahidi, şıracıdır."
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