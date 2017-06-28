Eski Başbakan Davutoğlu'nun acı günü

MEHMET Nurullahoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip Cunda Adası'ndaki Hamidiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Alibey Kabristanı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Nurullahoğlu'nun yakınlarıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve partililer katıldı.

Davutoğlu, cenaze töreninin ardından Nurullahoğlu'nun ailesiyle birlikte Çataltepe'deki evde bir süre istirahat ederek, burada taziyeleri kabul etti.

Mehmet Nurullahoğlu'nun böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İzmir'deki özel bir hastanede dün hayatını kaybettiği öğrenildi.