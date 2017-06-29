Eski Adalet Bakanlığı çalışanı FETÖ'den tutuklandı

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla eski Adalet Bakanlığı uzman yardımcısı Salih G. hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Kanun Hükmünde Kararname ile örgütle iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen Salih G'nin memur olmadan önce FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalıştığı ve cep telefonunda ByLock programının yüklü olduğu belirlendi.
Öte yandan, zanlının kullandığı cep telefonundaki ByLock yazışmaları içeriklerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü ve kimlerle irtibatlı olduğunun araştırıldığı kaydedildi.
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