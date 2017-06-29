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Eski Adalet Bakanlığı çalışanı FETÖ'den tutuklandı

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski Adalet Bakanlığı uzman yardımcısı Salih G. tutuklandı

Eski Adalet Bakanlığı çalışanı FETÖ'den tutuklandı

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski Adalet Bakanlığı uzman yardımcısı Salih G. tutuklandı

29 Haziran 2017 Perşembe 14:29
Eski Adalet Bakanlığı çalışanı FETÖ'den tutuklandı
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ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün şifreli haberleşme  programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla eski Adalet Bakanlığı uzman yardımcısı  Salih G. hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve savcılıktaki  sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan tutuklandı.
 
Kanun Hükmünde Kararname ile örgütle iltisaklı olduğu iddiasıyla  meslekten ihraç edilen Salih G'nin memur olmadan önce FETÖ'nün eğitim  kurumlarında çalıştığı ve cep telefonunda ByLock programının yüklü olduğu  belirlendi.
 
Öte yandan, zanlının kullandığı cep telefonundaki ByLock yazışmaları  içeriklerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü ve kimlerle irtibatlı  olduğunun araştırıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
FetöAdalet BakanlığıBylockFetullahçı Terör Örgütü
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