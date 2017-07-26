Eşini bıçaklayan koca çıldırdı

ADANA'DA eşini 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan koca adliyeye sevk edilirken polise zorluk çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, dün Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45001 Sokak'ta meydana gelen olayda, Suriyeli Faysal Mahmut (42) kendisini aldattığını iddia ettiği (42) dini nikahlı Türk vatandaşı eşi Nurcan Gül'ü (35) bıçakladığı için gözaltına alındı.

Zanlı ilk ifadesinde, eşini kendisini aldattığı için bıçakladığını söyledi.

Mahmut daha sonra adliyeye sevk edilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Kendisinin Suriye'de muhalif olduğunu söyleyen ve sağlık kontrolünden sonra adliyeye gitmek istemeyen zanlı, polise zor anlar yaşattı. Polisler zanlıyı güçlükle minibüse bindirip adliyeye götürdü.

Nurcan Gül'ün hastanedeki tedavisi ise sürüyor.