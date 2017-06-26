Eşi terk edince kendini yaktı

EDİNİLEN bilgiye göre, olay 24 Haziran günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Y.'nin (38) 10 yıl önce evlendiği eşi S.Y., kendisini darp ettiğini ileri sürerek eşinden boşanmak isteyip, babasının evine gitti. Zafer Y. eşiyle birkaç kez konuştu ancak onu ikna edemedi. 24 Haziran günü de Yavuzlar Mahallesi'nde eşinin bulunduğu evin önüne giden Zafer Y. yine konuşup eşiyle barışmak istedi. Ancak eşi karşılık vermeyince bu kez yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir taraftan da Zafer Y.'yi vatandaşlar üzerine su dökerek söndürmeye çalıştı. Bir süre yanan Zafer Y. vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Zafer Y. olay yerine gelen ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ağır yanıklar olan Zafer Y.'nin durumunun ağır olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.