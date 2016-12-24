Esad o bölgeden geri püskürtüldü

Gaziantep'te, 60 baklava ustası, 15 mozaik sanatçısı ve 100 çocuk tarafından 750 kilo ve 6 bin 160 baklava dilimiyle yapılan 'Çingene Kız' mozaiği 'Dünya Çocuk Rekorları' kapsamında 'Baklava ile yapılan en büyük mozaik rekoru' olarak tescillendi.