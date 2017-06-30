Eroin satıcısı 3 kişi yakalandı

EDİNİLEN bilgilere göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cami Cedit Mahallesi Kasaplar çarşısı civarında şüphe üzerine durdurmuş olduğu araç içerisinde ve şahılar üzerinde yapılan arama sonrasında 2,73 gram eroin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan üç şahıs hakkında ise “Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak, satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.