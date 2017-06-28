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‘Ergenekon hakimini Gülen görevlendirdi’

İtirafçı olan eski hakim: “Gülen, Ergenekon davasına ne kadar önem verdiğini göstermek için hakim Haşıloğlu’nu görevlendirmiş”

‘Ergenekon hakimini Gülen görevlendirdi’

İtirafçı olan eski hakim: “Gülen, Ergenekon davasına ne kadar önem verdiğini göstermek için hakim Haşıloğlu’nu görevlendirmiş”

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:09
‘Ergenekon hakimini Gülen görevlendirdi’
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ESKİ Sincan savcısı Dursun Aygör hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen “Adem” kod adlı gizli tanık, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in Ergenekon davasına ne kadar önem verdiğini göstermek için o dönem davaya bakan firari hakim Sedat Sami Haşıloğlu’nun bizzat bu davada görevlendirilmesini istediğini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gültekin Topsakal tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 102 sayfalık iddianamede, “Adem”in şu ifadeleri yer aldı:

Hakimler buluşmuş

“Aynı yerde görev yaptığım H.A. isimli hakim arkadaşım telefon açarak ‘Hanım, çocuklar yok, bu gece bekarım, Dursun Aygör ve Ö.D.’yi de çağıracağım, eve buyurun gelin, çay içelim’ diyerek davette bulundu. Eve gittim. Bir süre sonra elinde bilgisayar çantası olan, daha önce hiç görmediğim bir kişi eve geldi. Ev sahibi H.A., gelen misafiri ‘Erdal abi’ diye tanıştırdı. Erdal diğer arkadaşlarla samimi şekilde konuşmaya başladı. Sonra bu şahıs çantasından bilgisayar ve evraklar çıkardı. Bilgisayara baktı, konuşma sırasında Erdal isimli bu şahıs hakim Sedat Sami Haşıloğlu’ndan bahsederek ‘Bu saygıdeğer büyüğümüzün akrabasıdır. Büyüğümüz Ergenekon davasına ne kadar önem verdiğini göstermek için bizzat bu şahsın davada görevlendirilmesini istemişti’ dedi.

Ergenekon davasına o dönem İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dosyaya bakan hakimler Hüseyin özese, Hüsnü Çalmuk ve Sedat Sami Haşıloğlu hakkında FETÖ üyeliği suçundan dava açıldı. Özese ve Çalmuk tutuklu bulunurken, Haşıloğlu hala firari olarak aranıyor 

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Son Güncelleme: 28.06.2017 13:16
Anahtar Kelimeler:
ErgenekonFetöFetullah GülenİTİRAFÇIDursun Aygör
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