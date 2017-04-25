Eren Erdem için soruşturma açıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığınca, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Bakan Fikri Işık'a yönelik iddialarıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliğinden, CHP'li Erdem'in "darbe girişimi öncesinde Bakan Işık'ın, Adil Öksüz ile görüştüğü" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Erdem'in iddialarının gerçekle ilgisinin olmadığı belirtilen açıklamada, "CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık'a yönelik ortaya attığı gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan deli saçması iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır." bilgisi verildi.