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Erdoğan’dan vergi kolaylığı isteyen işadamına: Benimle pazarlık etme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısı üzerine dün iş dünyasından peş peşe destek geldi. İnşaat sektörü, 200 bin yeni işe alımla, yüzde 10 istihdam artışı vaadiyle başı çekti

Erdoğan’dan vergi kolaylığı isteyen işadamına: Benimle pazarlık etme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısı üzerine dün iş dünyasından peş peşe destek geldi. İnşaat sektörü, 200 bin yeni işe alımla, yüzde 10 istihdam artışı vaadiyle başı çekti

09 Şubat 2017 Perşembe 11:30
Erdoğan’dan vergi kolaylığı isteyen işadamına: Benimle pazarlık etme
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TOBB Ekonomi Şûrası'nda Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan'ın istihdam için vergi kolaylığı isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benimle pazarlık etme" diye yanıt verdi.

TOBB Ekonomi Şûrası, daha önceki sektörel ve bölgesel şûralardan bağımsız olarak düzenlendi. Kürsüye kurulan saatle herkese belli süre konuşma hakkı tanındı.
Habertürk gazetesinden Deniz Çiçek'in haberine göre  şûraya Erdoğan’ın istihdam konusundaki seferberlik çağrısı damga vururken, söz alan işadamları da bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, sektöre yönelik sorunları dile getirerek taleplerinin yerine gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 5’lik istihdam çağrısına karşılık yüzde 25 istihdam sağlayabileceklerini söyledi. Bu sözlere sert tepki gösteren Erdoğan, “Benimle pazarlık etme” diye çıkıştı. Erdoğan, denizcilik sektörüne geçmişte verilen ÖTV’siz yakıt desteklerini anımsatarak bu dönemde yapılan çağrının pazarlık konusu edilmemesini istedi.

OT BEDELİ KALKIYOR

Ayrıca işadamları, mera tahsisleri için ödenen ot bedelinin de kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal, topu Tarım Bakanı Faruk Çelik’e attı. Çelik’in olumlu bakması üzerine Ağbal da “Kaldırdım gitti” dedi. Canikli, iş dünyasından da fedakârlık yaparak elini taşın altına koymasını istedi.

İSTİHDAM ÇAĞRISINA EN BÜYÜK DESTEĞİ İNŞAATÇI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdamı artırarak martta işsizliği hissedilir biçimde düşürme çağrısının ardından iş dünyasından destek gecikmedi. İnşaat sektörü destek ve yeni istihdam vaadinde öne çıktı.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, bu yıl için belirlenen 1.5 milyonluk konut satış hedefinin yüzde 10-15 düzeyinde bir artışı ifade ettiğini kaydederek “Cumhurbaşkanı’mızın sanayi kollarından yüzde 5 gibi bir beklentisi var. Bizim hedefimiz konut satışında yüzde 10-15 civarında artış. Bu durum sektörün istihdamını 200 bin kişiyle direkt yüzde 10 artıracaktır. Taleplerimiz de yerine gelirse 300 bini, yani yüzde 15’lik artışı bile bulabiliriz” diye konuştu.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ise üyelerinin bu süreçte “taahhüt projeleri”, “kamu-özel yap-işlet-devret” ve “gayrimenkul yatırımları” olmak üzere üç ana kolda daha fazla üretim ve istihdam yaratmak üzere azami gayret gösterdiğini anlattı.

KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, “İnşaat sektörünün yeni büyüme hamlesiyle istihdam bu yıl en az yüzde 10 artar” diye konuştu.

‘BU YIL 500 KİŞİYİ İŞE ALACAĞIZ’

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da Türkiye’nin bu istihdam seferberliğine ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Konukoğlu, bu yıl yüzde 5 istihdam sağlamayı düşündüklerini ifade ederek “Bugün İŞKUR müdürünü de aradım. Öğleden sonra bir toplantı yapacağız. Durumumuza göre de istihdama başlayacağız” dedi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender ise “Şimdi sıra bizde. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yapacağız” dedi. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu da üretim ve ihracat rekortmeni firmanın 2016’da 500’ü kadın 3 bin kişiye istihdam yarattığını, bu sene de 400-500 kişiye yeni istihdam olanağı sağlayacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
TOBB Ekonomi ŞûrasıMetin KalkavanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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