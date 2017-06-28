Erdoğan'dan ikinci 'Fırat Kalkanı' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Harran'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı bir kampı ziyaret etmesi ardından Sputnik'in haberine göre Rus İzvestiya gazetesine konuştu. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtip 'en ufak bir tehdit karşısında bile' burada yeni bir askeri operasyon düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti.



"Suriye'de şu anda olumsuz süreçler görülüyor. Eğer bu durum sınırlarımız için bir tehdit oluşturursa Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi tepki vereceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Menbiç ve Rakka'yı terörist gruplardan kurtarmaya hazır oldukları ifade ettiklerini fakat ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin 'bahislerini Kürt gruplardan yana oynadığını' söyledi. Erdoğan ayrıca, PYD ve YPG'yi kastederek, Ankara'nın, 'stratejik partnerlerinin teröristlerle ortak hareket etmesinden üzüntü duyduğunu' ifade etti.