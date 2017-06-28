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Erdoğan'dan ikinci 'Fırat Kalkanı' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde geniş çaplı yeni bir operasyon düzenleyebileceğini açıkladı. Erdoğan, Türkiye'nin Menbiç ve Rakka'yı teröristlerden kurtarmaya hazır olduğunu da yineledi

Erdoğan'dan ikinci 'Fırat Kalkanı' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde geniş çaplı yeni bir operasyon düzenleyebileceğini açıkladı. Erdoğan, Türkiye'nin Menbiç ve Rakka'yı teröristlerden kurtarmaya hazır olduğunu da yineledi

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:19
Erdoğan'dan ikinci 'Fırat Kalkanı' mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Harran'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı bir kampı ziyaret etmesi ardından Sputnik'in haberine göre Rus İzvestiya gazetesine konuştu. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtip 'en ufak bir tehdit karşısında bile' burada yeni bir askeri operasyon düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti.
 
"Suriye'de şu anda olumsuz süreçler görülüyor. Eğer bu durum sınırlarımız için bir tehdit oluşturursa Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi tepki vereceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Menbiç ve Rakka'yı terörist gruplardan kurtarmaya hazır oldukları ifade ettiklerini fakat ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin 'bahislerini Kürt gruplardan yana oynadığını' söyledi. Erdoğan ayrıca, PYD ve YPG'yi kastederek, Ankara'nın, 'stratejik partnerlerinin teröristlerle ortak hareket etmesinden üzüntü duyduğunu' ifade etti.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 11:22
Anahtar Kelimeler:
Fırat KalkanıRecep Tayyip ErdoğanşanlıurfaMenbiçRakka
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