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Erdoğan ve Putin 3 Mayıs'ta görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Mayıs'ta Rusya'da Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek

Erdoğan ve Putin 3 Mayıs'ta görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Mayıs'ta Rusya'da Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek

21 Nisan 2017 Cuma 11:57
Erdoğan ve Putin 3 Mayıs'ta görüşecek
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MAYIS ayı referandum ve yeni sisteme geçilmesi sonrasında Türk dış politikası için birçok önemli zirveye tanıklık edecek. Erdoğan Mayıs ayında Rusya ile başlatacağı dış ziyaret serisini Çin ve ABD ile sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyeretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmelerde Türk-Rus ilişkilerinin tamamı masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye Çin'den geçebileceği de bu uzun temaslar zincirinin ayrıntıları arasında bir olasılık olarak konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ayına doğru başlatacağı diplomatik atakta Nisan sonunda Hindistan'a da bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanVladimir PutinRusya
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