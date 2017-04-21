Erdoğan ve Putin 3 Mayıs'ta görüşecek

MAYIS ayı referandum ve yeni sisteme geçilmesi sonrasında Türk dış politikası için birçok önemli zirveye tanıklık edecek. Erdoğan Mayıs ayında Rusya ile başlatacağı dış ziyaret serisini Çin ve ABD ile sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyeretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmelerde Türk-Rus ilişkilerinin tamamı masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye Çin'den geçebileceği de bu uzun temaslar zincirinin ayrıntıları arasında bir olasılık olarak konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ayına doğru başlatacağı diplomatik atakta Nisan sonunda Hindistan'a da bir ziyaret gerçekleştirecek.