Erdoğan turizmcilerle görüştü

DÜN Antalya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet binası açılışının ardından TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık ve AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı ile bir araya gelerek turizm gündemini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in de katıldığı toplantıda, TÜROFED Başkanı Ayık ve AKTOB Başkanı Yağcı, Türkiye ve Antalya turizminin içinde bulunduğu son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştı. Basına kapalı gerçekleştirilen buluşmada Ayık ve Yağcı, turizmin sorunlarını da dile getirdiler.

Ayık ve Yağcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile TÜROFED’in 26-27-28 Mayıs tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da organize edeceği ve Rusya Federasyonu-Türkiye ilişkilerine önemli bir katkı sağlamayı amaçlayan “Türkiye Festivali” hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi.

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