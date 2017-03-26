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25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
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Erdoğan turizmcilerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ile görüştü

Erdoğan turizmcilerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ile görüştü

26 Mart 2017 Pazar 11:16
Erdoğan turizmcilerle görüştü
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DÜN Antalya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet binası açılışının ardından TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık ve AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı ile bir araya gelerek turizm gündemini değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in de katıldığı toplantıda, TÜROFED Başkanı Ayık ve AKTOB Başkanı Yağcı, Türkiye ve Antalya turizminin içinde bulunduğu son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştı. Basına kapalı gerçekleştirilen buluşmada Ayık ve Yağcı, turizmin sorunlarını da dile getirdiler.
Ayık ve Yağcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile TÜROFED’in 26-27-28 Mayıs tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da organize edeceği ve Rusya Federasyonu-Türkiye ilişkilerine önemli bir katkı sağlamayı amaçlayan “Türkiye Festivali” hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi.

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Son Güncelleme: 26.03.2017 11:26
Anahtar Kelimeler:
Osman AyıkTÜROFEDRecep Tayyip ErdoğanAkdeniz Turistik Otelciler Ve İşletmeciler Birliği
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