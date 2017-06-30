Erdoğan, Trump'la görüştü

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme az önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak" dedi. Ünal, "11 Temmuz günü Anayasa Komisyonunda içtüzük görüşülmeye başlanacak" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK sonrası basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünal, "Genel Başkanımız, Trump'la yapacağı telefon görüşmesi için Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızın başkanlığını Sayın Genel Başkan Vekilimiz, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'e bırakarak görüşmeyi yapmak için Külliye'ye geçti ve Trump'la yapılan görüşme az önce sona erdi. Birazdan Sayın Genel Başkanımız Putin'le bir telefon görüşmesi yapacak" dedi.

"ALMANYA'NIN TUTUMU ÜZÜCÜ KABUL EDİLEMEZ"



"Almanya ile yaşanan kriz"e ilişkin bir soruya Ünal, "Almanya'nın özelikle son 1 yıldır Türkiye'ye karşı takındığı tutum, üzücü, kabul edilemez dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce de orada yaşayan vatandaşlarımızın toplantısına Cumhurbaşkanımızın katılmasına da Almanya izin vermemişti. Terör örgütü elebaşısı Murat Karayılan'ın canlı yayınla bağlanmasına izin vermişti. Almanya ile olan ilişkilerimizi uluslararası ölçekte normal yürütülebilir bir diplomasi düzeyinde devam ettirmek istiyoruz ama, hem 15 Temmuz'dan sonra Almanya'nın FETÖ'cülere dönük tutumu, hem de Cumhurbaşkanımıza dönük bu tutumu kabul edilebilir değil. Temaslarımız devam ediyor sizleri bilgilendireceğiz" diye konuştu.

"MESELE 15 TEMMUZ'DA CESARETLE YÜRÜMEKTEYDİ"



CHP'nin "Adalet yürüyüşü" ne ilişkin bir soru üzerine Ünal şu ifadeleri kullandı: "Yürüyüş, MKYK toplantısında özel olarak ele alınmamıştır. Yürüyüş, iç ve dış siyasi gelişmeler çerçevesinde ele alınmış, konuşulmuştur. CHP sözcülerinin açıklamaları beni de şaşırtıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının son 8 yıldaki, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonraki söylemlerine baktığımızda aslında Kılıçdaroğlu'nun bu süreç içinde hangi dönemde milletle birlikte hareket ettiği araştırılsa çok fazla bir şeye rastlayamayız. 15 Temmuz'dan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda FETÖ'nün kitaplarının da savunulduğu bir dil içine girilebiliyorsa, PKK'lılar için arkadaşlar ifadesi kullanılabiliyorsa, burada adaleti nerede arayacağız? CHP'li sözcüler, bu yürüyüş esnasında korkmadan yürüdüklerini söylüyorlar. Devletimiz gerekli güvenliği sağladığı için tabii ki güvenle yürüyecekler. Mesele 15 Temmuz'da cesaretle yürümekteydi."

"AK PARTİ KAMPI YARIN İL BAŞKANLARI TOPLANTIMIZDA VE BUGÜN Kİ MKYK'DA ELE ALINACAK"



AK Parti kampına ilişkin Ünal, "Kampla ilgili yarın il başkanları toplantımız var ve bugün MKYK'da da konu ele alınacak. Bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Yarınki toplantıda da bu konu ele alınacaktır. Kamp kısa sürede düşünülen bir şey değil, Ağustos-Eylül ayı gibi gündeme aldığı bir değerlendirme toplantısı" dedi.

"MHP'YE İÇTÜZÜK PAKETİ SUNULDU"



Ünal, "AK Parti tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir içtüzük paketi sunuldu. 11 Temmuz günü Anayasa Komisyonunda içtüzük görüşülmeye başlanacak" dedi.

15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI



15 Temmuz anma törenleri yaklaşıyor. Bir vatandaş olarak da benim içimi kanatan Türkiye'nin travma yaşadıktan sonra bu travmayı üzerinden atmaya, normalleşmeye çalışıyor. 15 Temmuz yaklaşırken CHP'nin tutumu da son derece içler acısı bir görüntü sergiliyor. Törenler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek resmi develet törenleri. Biz de o gece AK Parti olarak saat: 00:13'te selaların okunması gibi, diğer vatandaşlarımız gibi 81 ilimizde demokrasi nöbeti tuttuğumuz meydanlara doğru yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.