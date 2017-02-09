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Erdoğan Trump görüşmesinin ardından kritik telefon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la Suriye'de sağlanan ateşkesi görüştü

Erdoğan Trump görüşmesinin ardından kritik telefon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la Suriye'de sağlanan ateşkesi görüştü

09 Şubat 2017 Perşembe 12:27
Erdoğan Trump görüşmesinin ardından kritik telefon
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Diplomatik kaynaklardan görüşmeyle ilgili ayrıntılı bir bilgi gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gece yaptığı telefon görüşmesinde, El Bab'ın yanı sıra Rakka'da da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştı. CIA Direktörü Mike Pompeo, ilk yurtdışı ziyaretini bugün Türkiye'ye yapıyor. Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüşmesinde, El Bab operasyonunda gelinen nokta ve Rakka harekatı konularının ele alındığı yorumları yapıldı. Ayrıca El Bab çevresinde ÖSO ile rejim güçlerinin karşı karşıya gelmesini önleyecek tedbirlerin ele alındığı üzerinde duruldu.
 

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanTrumpKritik Telefon
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