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Erdoğan, Müslüman katliamının yaşandığı ülkenin liderini bizzat aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krizin yaşandığı Myanmar'ın lideriyle telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede "Hadiselerin krize dönüşmesi infiale neden oluyor." dedi

Erdoğan, Müslüman katliamının yaşandığı ülkenin liderini bizzat aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krizin yaşandığı Myanmar'ın lideriyle telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede "Hadiselerin krize dönüşmesi infiale neden oluyor." dedi

05 Eylül 2017 Salı 12:29
Erdoğan, Müslüman katliamının yaşandığı ülkenin liderini bizzat aradı
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 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanların katledildiği  Myanmar'ın lideriyle telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede "Hadiselerin krize dönüşmesi infiale neden oluyor." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Myanmar'ın Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bugün yaptığı görüşmede, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerindeki artışın başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyada derin endişeye yol açtığını vurguladı.

"HADİSELERİN KRİZE DÖNÜŞMESİ İNFİALE NEDEN OLUYOR"

Konuya ilişkin görüş teatisinde bulunan  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aung San Suu Çii'nin, mevcut krizin nasıl çözümlenebileceği ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması konularını da ele aldıkları belirtildi. Türkiye'nin terörü de masum sivilleri hedef alan operasyonları da kınadığını hatırlatan  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hadiselerin ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna da dikkati çektiği bildirildi.

BM GENEL SEKRETERİ İLE OLAN GÖRÜŞMESİNE DE DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sorunun çözümüne yönelik çabaları desteklediğine, bu süreçte orantısız güç kullanımından uzak durulması ve sivil halkın zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğine de işaret etti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Bangladeş  Cumhurbaşkanı Abdul Hamid olmak üzere  Myanmar'da yaşanan krizle ilgili olarak muhtelif liderlerle yaptığı görüşmelere de değindiği öğrenildi.

BANGLADEŞ'E GEÇEN MÜSLÜMAN SAYISI 123 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan 25 Ağustos'tan bu yana ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki Arakan Müslümanları Bangladeş'e geçmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yaptığı açıklamaya göre  Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 11. gün itibariyle 123 bini geçtiği belirtildi.

KAMPLARIN KAPASİTESİ AŞILDI

Myanmar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri üzerinden Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlardan bir kısmının Cox Bazar kentindeki kamplara gittiği ve şu anda bu kampların kapasitesinin aşıldığı ifade edildi.

MYANMAR YÖNETİMİ YARDIMA İZİN VERMİYOR

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakıldı.

SINIR BÖLGESİNDE BEKLEYEN BİNLERCE İNSAN VAR

On binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği sebebiyle bölgeden kaçmaya, kara ve deniz yoluyla Bangladeş'e geçmeye çabalıyor. On binlerce Arakanlı Müslüman'ın sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildiriyor. Bazı sivil toplum kuruluşları ise rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.
 

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