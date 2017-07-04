Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
101109
ALTIN
139.712
DOLAR
3.5482
STERLIN
4.5857
EURO
4.0291
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin
Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...

Erdoğan'ın ziyaretinden önce Alman hükümetinden uyarı

Alman hükümeti, G20 Zirvesi için Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temsilciliklerde bir konuşma yapma ihtimaline ilişkin bir açıklamada bulundu

Erdoğan'ın ziyaretinden önce Alman hükümetinden uyarı

Alman hükümeti, G20 Zirvesi için Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temsilciliklerde bir konuşma yapma ihtimaline ilişkin bir açıklamada bulundu

04 Temmuz 2017 Salı 11:52
Erdoğan'ın ziyaretinden önce Alman hükümetinden uyarı
banner404

FEDERAL hükümet, seçimlerden üç ay önce Almanya'da AB ülkeleri dışındaki ülkelerin hükümet temsilcilerine getirilen etkinlik yasağının G20 kapsamında Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ihlal edilmemesi yönünde uyardı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, pazartesi günü yaptığı açıklamada "Almanya hükümeti adına bir kez daha vurgulamak istiyorum ki bu tarz etkinlikler için çok önceden Dışişleri Bakanlığı'na talepte bulunulması gerekirdi" dedi.
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Sözcü Schäfer, bunun dışındaki her girişimin Alman hükümeti tarafından açıklanan kararı ihlal etmek anlamına geleceğini söyledi. Schäfer, bunun Erdoğan'ın bir başkonsoloslukta konuşma yapıp daha sonra video mesajı aracılığıyla bunu yayabileceği yönündeki "söylentiler" için de geçerli olduğunu kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "diplomatik temsilcilik veya konsolosluk gibi egemenlik alanlarında Türklerle ciddi bir görüş ayrılığında olacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü G20 Zirvesi için Hamburg'a gelmesi bekleniyor. Alman hükümeti, Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapma talebini reddetmişti.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, böyle bir etkinliğin Türkiye ile yaşanan gerginlikler nedeniyle "uygun olmadığını" belirtmişti.
Türkiye Büyükelçiliği Sözcüsü Refik Soğukoğlu, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın bir Türk başkonsolosluğunda etkinlik düzenlemek için Alman hükümetinin iznine ihtiyacı olmadığını söylemişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanMartin SchäferAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'den Ozan Arif'e çok sert sözler: Ozan donuna...
MHP'den Ozan Arif'e çok sert sözler: Ozan donuna...
Öldürülen teröristlere böyle baktı! İşte o an...
Öldürülen teröristlere böyle baktı! İşte o an...
İşte FETÖ'nün yeni haberleşme ağı
İşte FETÖ'nün yeni haberleşme ağı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals