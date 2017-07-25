Erdoğan'ın Körfez turuna, BAE'den haddini aşan yorum!

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu yorumladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun Katar krizine ilişkin yeni bir şey sunmadığını ve Türkiye'nin bu konuda tarafsız kalmasının daha iyi olacağını söyledi.
"TÜRKİYE TARAFSIZ KALSIN, ERDOĞAN'IN ZİYARETİ BİR ŞEY SUNMADI"
Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e yaptığı ziyaretleri Twitter hesabından yorumlayan Gargaş, " Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, yeni bir şey sunmadı. Türkiye'nin aceleci tutumu nedeniyle, bu krizde tarafsız kalmak Ankara için en iyi seçenek olacaktır. Zira hiçbir ziyaret, Katar'ın kendi tutumunda yapacağı etkiyi yaratamaz" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KÖRFEZ TURU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan krize çözüm bulmak amacıyla sırasıyla Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a ziyarette bulunmuştu.
Erdoğan'ın turun son durağı olan Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmeler sonucu "krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalınmış olduğu" yönünde açıklamada bulunmuştu.
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