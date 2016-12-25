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Erdoğan'ın çağrısı sonrası bir ilk! 81 ilin 78'i...

Ağrı il merkeziyle Doğubayazıt ilçesi için yarın, Tunceli il merkezi içinse 28 Aralık'ta Türk lirası cinsinden yapılacak her 2 doğalgaz dağıtım ihalesinde Aksa Doğalgaz Dağıtım, Fernas İnşaat, Akmercan Turizm, Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım ve Alöz Mühendislik şirketleri yarışacak. İhale TL ile yapılan ilk ihale olacak

Erdoğan'ın çağrısı sonrası bir ilk! 81 ilin 78'i...
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ENERJİ Piyasası Düzenleme  Kurumu'nun (EPDK) ilk kez Ağrı ve Tunceli için Türk lirası cinsinden yapacağı her  2 doğalgaz dağıtım ihalesinde aynı 5 şirket yarışacak.  EPDK yetkililerinin veridği bilgiye göre, Türkiye  doğalgaz dağıtımının yaygınlaştırılması için 2 ihale daha gerçekleştirilecek. 
 Ağrı il merkeziyle Doğubayazıt ilçesi için yarın, Tunceli il merkezi  içinse 28 Aralık'ta Türk lirası cinsinden yapılacak her 2 doğalgaz dağıtım  ihalesinde de Aksa Doğalgaz Dağıtım, Fernas İnşaat, Akmercan Turizm, Siirt Batman  Doğalgaz Dağıtım ve Alöz Mühendislik şirketleri yarışacak. Söz konusu 5 şirketin 2 bölge için yarışacağı ihalelerde, en düşük  teklifi veren şirket 30 yıllığına lisans almaya hak kazanacak. 8 yıl boyunca  ihalede oluşan dağıtım bedeli geçerli olacak bölgeler için bu sürenin ardından  EPDK tarafından hesaplanacak tarifeler uygulanmaya başlanacak. 
 81 İLİN 78'İ DOĞALGAZ KULLANACAK  
 Ağrı ve Tunceli'de de doğalgaz dağıtımının başlamasıyla, gaz arzı  sağlanmayan son 5 ilin 2’si de bu olanağa kavuşmuş olacak. Böylece 81 ilin 78’i  doğalgaz kullanıyor konuma gelecek.  EPDK gelecek dönemde Artvin, Şırnak ve Hakkari ihalelerini de  tamamlayarak, doğalgazın tüm illerde ulaşılabilir hale gelmesini hedefliyor.  ABD doları yerine lira üzerinden yapılmasına karar verilen ihaleler  için, yatırımcı ilgisinde herhangi bir azalma meydana gelmediği belirtildi. EPDK'dan 7 Aralık'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip  Erdoğan'ın "Ekonomide döviz yerine Türk lirasına geçilmesi" yönündeki çağrısı  üzerine, doğalgaz dağıtım ihalelerine de dolar yerine Türk Lirası cinsinden  çıkılacağı duyurulmuştu. 
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Etiketler; #ağrı #Doğubayazıt #Aksa Doğalgaz Dağıtım #Fernas İnşaat #Akmercan Turizm #Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım #Alöz Mühendislik #Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumu #epdk
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