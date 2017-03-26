Erdoğan için ‘Evet’ diyeceklerin oranı artıyor!

A&G şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, eğitim seviyesi yükseldikçe, ‘İstikrar için evet diyeceğim’ diyenler hızla artıyor. Yaş yükseldikçe de ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan evet dediği için evet diyeceğim’ diyecek seçmenlerin oranı artıyor.

Araştırmanın künyesi

Araştırma, 11-13 Mart 2017 günleri Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgede, 42 ilde, 126 mahalle köy ve belde de, 18 yaş ve üstü 2.946’si kadın, toplam 5.912 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı tabakalı tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise, cinsiyet ve yaş kotası uygulandı. Örneklem seçilirken TÜİK ve Maliye Bakanlığı verilerinden faydalanılmış. Örneklemde İlçe, kır kent ağırlığına uyuldu.

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlendi.



Bugün her ay düzenli olarak yaptığımız kamuoyu araştırmasından 16 Nisan’da EVET veya HAYIR diyeceğim diyenlerin gerekçelerini görüyoruz. Araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi EVET diyenlerin ‘Cumhurbaşkanı ERDOĞAN EVET dediği için EVET diyeceğim, İstikrar için ve Darbe ve Terörle daha etkin mücadele için EVET diyeceğim dediğini görüyoruz. HAYIR diyeceğim diyenlerin ise ‘Yeni sistem tek adamlığa neden olur!’ ve ‘Parlamenter sistem Türkiye için daha uygun‘ cevapları ilk 2 sırada. HAYIR gerekçeleri içerisinde; ‘Ülke bölünür, Rejim değişir ve Erdoğan karşıtlığı’ önemli oranda yer tutuyor. Yarın ki köşe yazımda, konuyu analiz etmeye çalışacağım.

Eğitim yükseldikçe istikrar için ‘Evet diyeceğim’ diyenler hızla artıyor

Eğitim seviyesi düştükçe, Cumhurbaşkanı Evet dediği için, Darbe olmaması için cevapları ;

Eğitim seviyesi yükseldikçe Ülkede istikrar için, çift başlılık olmaması için, Parlamenter Sistemle artık işler yürümediği için cevapları ortalamanın üzerine çıkmakta.

Yaş yükseldikçe Erdoğan evet dediği için evet diyeceğim diyenlerin oranı artıyor!



Yaş ortalaması yükseldikçe Cumhurbaşkanı Evet dediği için, darbe olmaması için cevapları ;

Yaş ortalaması düştükçe Çift başlılık olmaması için, Parlamenter Sistemle artık işler yürümediği için cevapları ortalamanın üzerinde söylendi.



Parti tercihlerine göre neden hayır? (Referandumda hayır diyeceğim diyenler)

Birden çok cevap verilebildiği için cevaplar %100’den fazladır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya çıktı, Erdoğan için evet diyeceğim diyenlerin oranı arttı. Neden evet?



(Birden çok cevap verilebildiği için cevaplar %100’den fazladır.) İki ay öncesine göre ‘Cumhurbaşkanı ERDOĞAN EVET dediği için, Ülkemizde Darbe olmaması için EVET diyeceğim’ diyenlerde bir artış, Ülkede istikrar için EVET, Çift başlılık olmaması için EVET diyeceğim diyenlerde bir düşüş görülmekte.



Eğitim seviyesine göre neden hayır?

Ak Parti’liler Erdoğan evet dediği için evet diyeceğim, MHP’liler ise istikrar için, terörle daha etkin mücadele için evet diyeceğim cevaplarını daha fazla söylüyor!



Ak Parti’liler Erdoğan evet dediği için evet diyeceğim, MHP’liler ise istikrar için, terörle daha etkin mücadele için evet diyeceğim cevaplarını daha fazla söylüyor!

Kadınlar Erdoğan için, erkekler ise istikrar için cevaplarını daha fazla söylemişlerdir!

Kadınlar; Cumhurbaşkanı Erdoğan Evet dediği için, Ülkede darbe olmaması için ve Terörle daha iyi mücadele edilmesi için cevaplarını;



Erkekler; Ülkede istikrar için, Çift başlılık olmaması için ve Parlamenter Sistemle artık işler yürümediği için Evet diyeceğim cevaplarını ortalamanın üzerinde söylemiştir.

