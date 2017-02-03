Erdoğan'ı böyle karşıladılar 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ı, Adana'dan helikopterle geldiği Mersin’deki Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda Vali Özdemir Çakacak ve bazı bakanlar ile öteki ilgililer karşıladı.

Erdoğan, buradan geniş güvenlik önlemleri altında Hz. Hızır Camii'ne geçti. Erdoğan, caminin yanında ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine tezahürat yapan Mersinlileri selamladıktan sonra camiye girdi. Erdoğan, daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.