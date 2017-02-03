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Erdoğan'ı böyle karşıladılar 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'e geldi

Erdoğan'ı böyle karşıladılar 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'e geldi

03 Şubat 2017 Cuma 16:38
Erdoğan'ı böyle karşıladılar 
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ı, Adana'dan helikopterle geldiği Mersin’deki Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda Vali Özdemir Çakacak ve bazı bakanlar ile öteki ilgililer karşıladı.
 Erdoğan, buradan geniş güvenlik önlemleri altında Hz. Hızır Camii'ne geçti. Erdoğan, caminin yanında ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine tezahürat yapan Mersinlileri selamladıktan sonra camiye girdi. Erdoğan, daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanMersin
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