Erdoğan'dan teşkilatlara 2019 talimatı!

REFERANDUM sonrası tüm parti kademeleriyle ilgili “metal yorgunluğu var” tespitinde bulunarak, bunun aşılması için adımların atılması gerektiğini söyleyen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşkilatlara “Tepeden tırnağa kendimizi gözden geçirmeliyiz” mesajı verdi.



TÜM İLLERE GÖNDERİLDİ



Olağan kongre sürecini başlatan AK Parti, teşkilatların kongre sürecini nasıl yöneteceğine dair hazırladığı kitabı tüm illere gönderdi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önsözüyle hazırlanan “Kongre Rehberi”nde, teşkilatların uyması gereken kongre takvimi, kongrede seçim yapılacak teşkilat organları, kongre delegelerinin tespiti, kongre öncesi ve kongre sırasında yapılması gereken iş ve işlemler ayrı ayrı başlıklar halinde anlatıldı. 30 Temmuz’dan itibaren başlayacak olan belde kongrelerinin ardından ilçe kongreleri 19 Ağustos’ta başlatılarak 12 Kasım’a kadar sürecek. 18 Kasım’dan itibaren başlatılacak olan il kongreleri de 25 Şubat’ta tamamlanmış olacak.



2023 HEDEFİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre rehber kitabına yazdığı önsözde teşkilatlara “2023 hedefi”ni gösterdi. Erdoğan, “Türkiye’nin kaderi ile AK Parti’nin kaderi öylesine bütünleşmiştir ki, yurt içinde ve yurt dışında, artık bu ayrımı yapmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. AK Parti’nin siyaset literatürümüze kazandırdığı tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri, aynı zamanda milli bekamızın da formülü olarak bütün halkımız tarafından yürekten sahiplenilmiştir” dedi.



MİLLETE CAN BORCU



AK Parti’nin, diğer partilerden ayıran en önemli özelliğin, kolektif akıl ve istişareye verdiği önem olduğuna işaret eden Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden teşkilatlara önemli bir mesaj da verdi:



”AK Parti olarak gücümüzü koruyabilmemizi, elde ettiğimiz büyük başarıları, değişime, gelişmeye, yeniliğe açık yapımıza, milletimizle olan hasbi bağımıza borçluyuz. 15 Temmuz darbe girişimi, milletimize olan hizmet ve vefa borcumuza, bir de can borcu eklenmiştir.”



BAŞARI ÇITASI 50+1



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan referandumuyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle getirilen yeni yönetim isteminin 2019 seçimleriyle birlikte tüm unsurlarıyla hayata geçirileceğine dikkat çektiği yazısında teşkilatlara şu uyarılarda bulundu:“Seçimlerin başarı çıtasını yüzde 50+1’e yükselten yeni sistem, teşkilatlarımızın her bir kademesine çok önemli sorumluluklar yüklüyor. Bunun için tepeden tırnağa kendimizi gözden geçirmeli, zayıf yanlarımızı güçlendirmeli, eksiklerimizi süratle gidermenin yollarını aramalıyız.”