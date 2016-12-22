Erdoğan'dan El Bab operasyonuyla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El-Bab'da 16 şehidimiz var, 200'e yakın DEAŞ'lı öldürüldü. Bunun gereğini yapıyoruz. Tüm bunlar yapılırken diplomasi ile yürüyoruz. Rusya, Amerika, İran, Irak, Katar'la görüşmelerimizi yapıyoruz" dedi

ERDOĞAN, bazılarının tüm düğmelere birden bastığını belirterek, kiminin ‘ağaç’ kiminin ‘yolsuzluk’ kiminin ‘özyönetim’ diyerek, kiminin doğrudan silaha sarılıp darbe yapmaya kalkarak, kiminin de bölgeyi kana ve ateşe boğarak Türkiye’yi durdurmak istediklerini kaydetti.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığının toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Amerika, İran,



'BÖLGEYİ KAN VE ATEŞE BOĞARAK TÜRKİYE'Yİ DURDURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne zaman ki Türkiye’nin trilyon dolarlık GSMH oranına ulaştığını, hemen bazılarının tüm düğmelere birden bastığını belirterek, kiminin ‘ağaç’ kiminin ‘yolsuzluk’ kiminin ‘özyönetim’ diyerek, kiminin doğrudan silaha sarılıp darbe yapmaya kalkarak, kiminin de bölgeyi kana ve ateşe boğarak Türkiye’yi kendilerince durdurmak istediklerini kaydetti. "Milletimiz darbecilerin karşısına cesaretle dikilip boğazına sarılan kolları kırarak bu





"YAŞADIĞIMIZ CAN ACISI MÜCADELE AZMİMİZİ BİLİYOR'

Son dönemde PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, Rus Büyükelçisine yapılan suikastta olduğu gibi FETÖ terör örgütünün alçakça eylemleri kaçırılan fırsatların telafisi gayretidir. Şehit verdiğimiz askerimizle, polisimizle, vatandaşımızla canımızı yakmayı hedefliyorlar. Bu can acısı bizim gücümüzü tüketmiyor, tam tersine mücadele azmimizi büyütüyor. Biz Yunus Emre’nin dediği gibi ‘ölürse ten ölür, canlar ölesi değil’ inancına, imanına, anlayışına sahip bir milletiz biz. Şehitlerimizin bedenlerini toprağa veriyor olabiliriz ama hatıralarını yaşatmakta, emanetlerine sahip çıkmakta, mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Yaşadığımız hadiseleri değerlendirirken kendi eksiklerimizi, hatalarımızı tamamen elbette bir kenara bırakmıyoruz. Bunların hepsini biliyoruz. Şartlar uygun olduğunda birliğimizi ve beraberliğimizi zedeleyen sorunların çözümü için gereken reformları yaptık, yapacağız. Türkiye’deki her bir bireyin hakkının, hukukunun, özgürlük alanlarının muhafazası ve geliştirilmesi konusunda kimsenin en küçük bir tereddüdü olmasın. Milletimizin tüm fertlerinin huzuru ile birlikte refahını artırmak için bugüne kadar çok önemli hizmet ve yatırımları hayata geçirdik, bundan sonra daha fazlasını da gerçekleştireceğiz. Bu konularda durmak, duraksamak, geriye gidiş asla söz konusu olmayacak”



"TERÖR ÖRGÜTLERİ BU KAVGANIN PİYONLARIDIR"

Türkiye'nin asimetrik bir saldırı ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Erdoğan, "Terör örgütleri, bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerdir. Bu güçler, hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar" dedi. , bazılarının tüm düğmelere birden bastığını belirterek, kiminin ‘ağaç’ kiminin ‘yolsuzluk’ kiminin ‘özyönetim’ diyerek, kiminin doğrudan silaha sarılıp darbe yapmaya kalkarak, kiminin de bölgeyi kana ve ateşe boğarak Türkiye’yi durdurmak istediklerini kaydetti.Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığının toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , törende yaptığı konuşmada El Bab operasnuna değinde ve şunları söyledi:" Bu mücadele sıradan bir mücadele değil. 16 şehidimiz var. 200’e yakın DEAŞ’lı öldürüldü. Ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık ve bunun gereğini de yapıyoruz. Bütün bunlar yapılırken bir taraftan diplomasi de yürüyor. Rusya Irak , Körfez Ülkeleri ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Bütün bunlardan sonra bu harekat başladı."Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne zaman ki Türkiye’nin trilyon dolarlık GSMH oranına ulaştığını, hemen bazılarının tüm düğmelere birden bastığını belirterek, kiminin ‘ağaç’ kiminin ‘yolsuzluk’ kiminin ‘özyönetim’ diyerek, kiminin doğrudan silaha sarılıp darbe yapmaya kalkarak, kiminin de bölgeyi kana ve ateşe boğarak Türkiye’yi kendilerince durdurmak istediklerini kaydetti. "Milletimiz darbecilerin karşısına cesaretle dikilip boğazına sarılan kolları kırarak bu operasyon u da boşa çıkarttı" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlar ‘dur’ dedikçe biz daha ileri atıldık. Tarihimizin ve milletimizin bize verdiği görev budur. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hala Lozan’daki kayıpların üzüntüsü ile yaşayan bir milletiz. Türkiye İstiklal Harbinden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir. Geçmişteki mücadelelerin aksine bugün asimetrik bir saldırı ile karşı karşıyayız. Terör örgütleri bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkasındaki güçlerdir. Bu güçler hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar. Kimi yerde köken, kimi yerde mezhep ve meşrep farklılıkları üzerinden milletimizi bölmeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki, eğer Türk milleti bir ve beraber olursa bu çelik yumruk kendi tepelerine inecektir. Etnik bölücülük zehrini Kürt kardeşlerimize zerk etmeye çalıştılar, başaramadılar. Mezhep bölücülüğü zehrini Alevi kardeşlerimize bulaştırmaya çalıştılar, başaramadılar. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden milletimizi bölmeye çalıştılar, bundan da netice elde edemediler. Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Mısır’da oynadıkları oyunu ülkemize taşıyamadılar. 15 Temmuz darbe girişimi tıpkı 17-25 Adalık gibi devletin içine sızdırılmış olan bir ihanet çetesinin mensupları eliyle Türkiye’ye diz çöktürme operasyonuydu. Milletimiz darbecilerin karşısına cesaretle dikilip boğazına sarılan kolları kırarak bu operasyonu da boşa çıkarttı.Son dönemde PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, Rus Büyükelçisine yapılan suikastta olduğu gibi FETÖ terör örgütünün alçakça eylemleri kaçırılan fırsatların telafisi gayretidir. Şehit verdiğimiz askerimizle, polisimizle, vatandaşımızla canımızı yakmayı hedefliyorlar. Bu can acısı bizim gücümüzü tüketmiyor, tam tersine mücadele azmimizi büyütüyor. Biz Yunus Emre’nin dediği gibi ‘ölürse ten ölür, canlar ölesi değil’ inancına, imanına, anlayışına sahip bir milletiz biz. Şehitlerimizin bedenlerini toprağa veriyor olabiliriz ama hatıralarını yaşatmakta, emanetlerine sahip çıkmakta, mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Yaşadığımız hadiseleri değerlendirirken kendi eksiklerimizi, hatalarımızı tamamen elbette bir kenara bırakmıyoruz. Bunların hepsini biliyoruz. Şartlar uygun olduğunda birliğimizi ve beraberliğimizi zedeleyen sorunların çözümü için gereken reformları yaptık, yapacağız. Türkiye’deki her bir bireyin hakkının, hukukunun, özgürlük alanlarının muhafazası ve geliştirilmesi konusunda kimsenin en küçük bir tereddüdü olmasın. Milletimizin tüm fertlerinin huzuru ile birlikte refahını artırmak için bugüne kadar çok önemli hizmet ve yatırımları hayata geçirdik, bundan sonra daha fazlasını da gerçekleştireceğiz. Bu konularda durmak, duraksamak, geriye gidiş asla söz konusu olmayacak”Türkiye'nin asimetrik bir saldırı ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Erdoğan, "Terör örgütleri, bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerdir. Bu güçler, hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar" dedi.