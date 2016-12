Erdoğan ateşkesin saatini duyurdu

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Suriye'deki ateşkes hakkında, "Elimizden gelen desteği verdik veriyoruz. Doğu Halep’teki sivillerin tahliyesine gayret ettik ve yaklaşık 46 bin kişiyi doğu Halep’ten çıkardık, İdlib’e onları yerleştirdik. Gerekirse biz kendi ülkemize de kabul ederiz dedik, kamplar oluşturduk. Tabi bir süredir de Suriyeli muhalifler ve Rusya temsilcileri, Ankara’da görüşmeler yürüttüler. Bu görüşmeler an be an devam etti, sürekli ben de bilgiler edindim. Rejimle muhalefet arasında bir mutabakata varıldı. Mutabakata göre inşallah bu gece yarısından itibaren ateşkes ilan ediliyor. Sayın Putin açıklamayı yaptı, biz kendisiyle telefon görüşmesi yaptık. Dışişleri Bakanlığımız açıklama yaptı. Taraflar kontrollerindeki bölgeleri genişletmeyecek." dedi.