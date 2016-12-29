Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya 12°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77836
ALTIN
130.672
DOLAR
3.5184
STERLIN
4.3031
EURO
3.6899
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

Erdoğan ateşkesin saatini duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için ülkemizde bulunan mevkidaşı Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taci ile bir basın toplantısı düzenledi

Erdoğan ateşkesin saatini duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için ülkemizde bulunan mevkidaşı Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taci ile bir basın toplantısı düzenledi

29 Aralık 2016 Perşembe 19:01
Erdoğan ateşkesin saatini duyurdu
banner404

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Suriye'deki ateşkes hakkında, "Elimizden gelen desteği verdik veriyoruz. Doğu Halep’teki sivillerin tahliyesine gayret ettik ve yaklaşık 46 bin kişiyi doğu Halep’ten çıkardık, İdlib’e onları yerleştirdik. Gerekirse biz kendi ülkemize de kabul ederiz dedik, kamplar oluşturduk. Tabi bir süredir de Suriyeli muhalifler ve Rusya temsilcileri, Ankara’da görüşmeler yürüttüler. Bu görüşmeler an be an devam etti, sürekli ben de bilgiler edindim. Rejimle muhalefet arasında bir mutabakata varıldı. Mutabakata göre inşallah bu gece yarısından itibaren ateşkes ilan ediliyor. Sayın Putin açıklamayı yaptı, biz kendisiyle telefon görüşmesi yaptık. Dışişleri Bakanlığımız açıklama yaptı. Taraflar kontrollerindeki bölgeleri genişletmeyecek." dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cumhıurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanKosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Madde geçti: Cumhurbaşkanı o yetkiyi aldı
Madde geçti: Cumhurbaşkanı o yetkiyi aldı
Sınıra zırhlı askeri araç sevkiyatı
Sınıra zırhlı askeri araç sevkiyatı
Darbe girişimi davasında sıra tanıklarda
Darbe girişimi davasında sıra tanıklarda

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

+90 242 513 17 55

© Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

Künye İletişim Sitene Ekle
Web Pro Medya Web Professionals