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Erdoğan açıkladı: Fırat Kalkanı Harekatı genişliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da SGK Maltepe S¸ehit Erol Olc¸ok Kampu¨su¨'nu¨n açılış töreninde konuştu. Fırat Kalkanı Harekatı'nın sınırlarının genişleyeceğini açıklayan CUmhurbaşkanı Erdoğan, "Sırada Münbiç var. Yeni dönemde ABD ile anlaşabilirsek Rakka var" dedi

Erdoğan açıkladı: Fırat Kalkanı Harekatı genişliyor!
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İZMİR Kiraz'dan Putin'le konuştuk. Bizlere teşekkürü oldu. Sizin de kararlılığınız olmasaydı, el ele vermeseydik bu süreci bu şekilde bitiremezdik. Sırada Münbiç var, Amerika ile el ele verirsek Rakka var. Dünyadan bize ne diyenlere sesleniyorum. Bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki sizin bu parlamentoda ne işiniz var. Geldiğiniz yere dönün aksi halde. Biz milletimizin ve devletimizin bekası meselesini konuşuyoruz. Birileri utanmadan ' Özgür Suriye Ordusu terör örgütüdür' diyor. Alakası yoktur. ÖSO tam bir direniş hareketidir.
Türkiye küresel bir güçtür bunu bileceksiniz.Genelkurmay Başkanı bölgede harekatı yönetiyor.Sırada Münbiç var. Yeni dönemde ABD ile anlaşabilirsek Rakka var. El Bab dört bir yanından kuşatıldı. İşimiz bitti, bitiyor. 

 
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Etiketler; #Fırat Kalkanı Harekâtı #cumhurbaşkanı #Erdoğan #Münbiç #Rakka
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