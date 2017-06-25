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Erdoğan: ABD ile bir geleceğimiz olmayabilir

Bu sabah kısa süreli bir rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’ndeki bayramlaşma töreninde konuşuyor

Erdoğan: ABD ile bir geleceğimiz olmayabilir

Bu sabah kısa süreli bir rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’ndeki bayramlaşma töreninde konuşuyor

25 Haziran 2017 Pazar 15:57
Erdoğan: ABD ile bir geleceğimiz olmayabilir
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

-Rabbim’den bizlere hep birlikte nice Ramazanlar, nice bayramlar görebilmeyi nasip etmesini istiyorum. Tabii böyle bir günde asıl ve öncelikle anmamız gerekenler şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Çünkü bugün burada bulunuyor olmamızı onlara borçluyuz.

-Bin yıldır bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan yapan, özellikle terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hem bireyler olarak bizlerin, hem de millet olarak hepimizin yaşadığı her olayın bir imtihan olduğunu biliyoruz. Zira şunu da biliyoruz, dünya ve ölüm… Bunlar bizler için birer imtihan vesilesidir. Ecdadımız bu imtihanları layıkıyla vererek bizlere Türkiye’yi emanet ettiler. Bizler de bu imtihanları vererek gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak niyetindeyiz. Teröre destek verenler bunun hesabını verecekler.

BU CAN BU TENDE OLDUKÇA BERABERİZ

-Biz hep beraberiz. Bu can bu tende oldukça beraberiz. Biz ülkemiz, milletimiz ve tüm kardeşlerimiz için bu zaferi kazanmak istiyoruz. Rabbim milletimiz ve tüm mazlumların ettiği dualar yüzü suyu hürmetine bizleri mahcup etmesin.

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Son Güncelleme: 25.06.2017 16:00
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHaliç Kongre Merkezi
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