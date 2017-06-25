Er arkadaş kurşunuyla şehit oldu

HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Haziran 2017 günü saat 04.30 sıralarında Şemdinli ilçesi 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Aktütün Dikilitaş Üs Bölgesinde görev yapmakta olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Sevinç isimli askeri personelin ilk bulgulara göre arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, “Olayın tam olarak aydınlatılabilmesi için adli ve idari çok yönlü soruşturma devam etmektedir” denildi.
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