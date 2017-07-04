Ensesinden vurup yol kenarına attılar

OLAY, gece geç saatlerde Onat Kutlar Mahallesinde meydana geldi. Gece yoldan geçen araç sürücüleri polise yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarında bulundu. Belirtilen yere giden polis ekipleri, Recep Çınarı kanlar içerisinde bularak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çınarın öldüğünü belirledi. Sırtından ve başının arkasından tabancayla ateş edilerek öldüğü tespit edilen Çınarın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayet bürosu ekipleri evli 3 çocuk babası Recep Çınarı öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.