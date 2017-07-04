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Ensesinden vurup yol kenarına attılar

Gaziantep'te 3 çocuk babası 37 yaşındaki Recep Çınar, ensesinden ve sırtından tabancayla vurulup öldürüldükten sonra yol kenarına atıldı

Ensesinden vurup yol kenarına attılar

Gaziantep'te 3 çocuk babası 37 yaşındaki Recep Çınar, ensesinden ve sırtından tabancayla vurulup öldürüldükten sonra yol kenarına atıldı

04 Temmuz 2017 Salı 12:04
Ensesinden vurup yol kenarına attılar
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OLAY, gece geç saatlerde Onat Kutlar Mahallesinde meydana geldi. Gece yoldan geçen araç sürücüleri polise yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarında bulundu. Belirtilen yere giden polis ekipleri, Recep Çınarı kanlar içerisinde bularak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çınarın öldüğünü belirledi. Sırtından ve başının arkasından tabancayla ateş edilerek öldüğü tespit edilen Çınarın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayet bürosu ekipleri evli 3 çocuk babası Recep Çınarı öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

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GaziantepRecep ÇınarCinayetHaberSağlık
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