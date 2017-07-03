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'Enseme vurup kaçtı, intikamını aldı'

Türkiye’nin ilk interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı oldu

'Enseme vurup kaçtı, intikamını aldı'

Türkiye’nin ilk interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı oldu

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:49
'Enseme vurup kaçtı, intikamını aldı'
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"DENEMEDEN VAZGEÇTİM"

LİSENİN son zamanlarında konservatuarda okumak istediğini ancak peltek olduğu için çevresindekilerin kendisine 'oyuncu olamazsın' dediklerini söyleyen Müfit Can Saçıntı, "Lise zamanında konservatuara gitmek istiyordum ama 'Sen pelteksin oyuncu olamazsın' dediler. Denemeden vazgeçtim, onun yerine senaryo ve yönetmenliğe yöneldim. 30 yıl sonra oyuncu olarak tanındım" dedi.

"UTANGAÇLIKTAN 'SOYADIM BU DEĞİL' DİYEMEDİM"

Başarılı sanatçı, üniversitede soyadının yıllarca yanlış yazıldığını ve utancından düzelttiremediğini belirterak, "Üniversitede notların yazıldığı kağıtlar karbon kâğıdıyla daktiloda yapılıyordu. Benim soyadımı 'Sıçıntı' yazmışlar. Ben de utangaçlıktan gidip 'Soyadım bu değil' diyemedim” şeklinde konuştu.

"ESNAF PARA ÜSTÜ VERMİYOR"

'Mandıra Filozofu' filminde paraya karşı olan birisini canlandırdığı için esnafın alışveriş sonrası bir çok kez kendisine para üstü vermediğini dile getiren Müfit Can Saçıntı, "Esnaftan alışveriş yapıyorum, para üstü bekliyorum. 'Para üstünü vermediniz' diyorum. 'Siz paraya karşı değilmiydiniz?' diyorlar. Para üstünü vermemeye çalışıyorlar" dedi.

"KOŞARAK UZAKLAŞTIM"

Gençlik zamanlarında vapurda arkadaşına benzettiği birisinin burnundan tuttuğunu ve o kişinin daha sonra kendisinden intikam aldığını söyleyen ünlü isim, "Vapurdayken oturan birsini arkadaşıma benzetmiştim. Yanına gittim bakmayınca yüzüme burnunda tutup kendime çevirdim. Meğer arkadaşım değilmiş, özür dileyip koşarak uzaklaştım. Bir hafta sonra yine vapurdan indim birisi enseme vurup kaçtı. Baktım burnundan tuttuğum adam, intikamını aldı" ifadelerini kullandı.

"AYAKKABI BOYACILIĞI YAPTIM"

Çocukken ayakkabı boyacılarını saatlerce izlediğini ve ilk parasını da ayakkabı boyacılığı yaparak kazandığını açıklayan Müfit Can Saçıntı, "Çocukken ayakkabı boyacılarını çok severdim. Saatlerce onları izlerdim. Babam bana evdeki ayakkabıları boyayayım diye sandık yaptırmıştı. Annemin istememesine rağmen bir süre ayakkabı boyacılığı yaptım. Kazandığım ilk parayla da eve ekmek ve annem çok seviyor diye dut almıştım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Müfit Can SaçıntıHadi BeMandıra Filozofu
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