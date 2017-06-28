Engelli çalışana cinsel istismar

ERGANİ Devlet Hastanesi’nde temizlik personeli olarak çalışan bedensel engelli 26 yaşındaki D.S.’nin aynı hastanede görevli 2 kişinin cinsel istismarına uğradığının ileri sürülmesi üzerine olay polise bildirildi. Polis, olay ile ilgili yaptığı çalışmada cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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