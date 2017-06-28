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Engelli çalışana cinsel istismar

Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’ndeki Devlet Hastanesi’nde çalışan engelli gencin, hastanede görevli 2 kişinin cinsel istismarına uğradığı iddia edildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklanırken, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı

Engelli çalışana cinsel istismar

Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’ndeki Devlet Hastanesi’nde çalışan engelli gencin, hastanede görevli 2 kişinin cinsel istismarına uğradığı iddia edildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklanırken, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı

28 Haziran 2017 Çarşamba 21:21
Engelli çalışana cinsel istismar
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ERGANİ Devlet Hastanesi’nde temizlik personeli olarak çalışan bedensel engelli 26 yaşındaki D.S.’nin aynı hastanede görevli 2 kişinin cinsel istismarına uğradığının ileri sürülmesi üzerine olay polise bildirildi. Polis, olay ile ilgili yaptığı çalışmada cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 21:32
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırErganiDevlet
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