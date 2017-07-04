En küçük daire 28.5 metrekare olacak

İMARDA yeni düzenlemeleri kapsayan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" dün Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik, kot farkı ve emsal harici alan suiistimallerinin önlenmesinden çevre dostu binaların önünün açılmasına kadar birçok alanda düzenlemeler içeriyor. Yeni yönetmelikte en çok dikkat çeken ve vatandaşı ilgilendiren madde, stüdyo dairelerin tarih olması oldu. Eskiden bir daireye bir oda yapılırken, şimdi en küçük evde oturma odası 12, yatak odası 9, tuvalet 1.2, banyo 3 ve mutfak net 3.3 metrekare olacak. Bir daire net 28.5 metrekareden daha küçük olamayacak. Yeni yönetmelikle getirilen değişiklikler şunlar:

STÜDYO OLMAYACAK: Kullanım amacı tepki çeken stüdyo daireler ortadan kalkıyor. En küçük daire minimum 28.5 metrekare büyüklüğünde oturma odalı ve yatak odalı olarak 1+1 şeklinde yapılacak.

EMSAL HARİCİ ALAN: Emsal harici alanlar, yangın merdiveni hariç parselin toplam emsale esas alanının yüzde 30'unu geçmemesi kaydıyla idarelerce belirlenecek. Bu sayede, daha önce kreş, depo gibi emsal harici alan gösterilip inşaat tamamlandıktan sonra bu alanların özel kullanıma açılması gibi suiistimallerin önüne geçilecek.

TİCARİ KULLANIM İZNİ: Yol boyu ticaretin olduğu konut alanlarında, zemin katlarda otopark yükünün karşılanması şartıyla ticari kullanımlara izin verildi. Bu alanlarda gürültü ve kirlilik oluşturmayan, imalathane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, muayenehane, lokanta, pastane, anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmetlere izin verilecek.

AZ KATLI BİNALAR: Binaların daha az katlı olması için taban alanına yönelik kurallar değişti. Eskiden yapının oturacağı alan yüzde 40 ile sınırlıyken şimdi 60'a kadar çıkarıldı. Bina arsada daha geniş taban alanına oturup yayılabilecek.

KAT YÜKSEKLİKLERİ: Konutlarda kat yükseklikleri 3.60 metreye, ticari ofislerde ise 4 metreye çıkarılabilecek.

DAHA ÇOK OTOPARK: Yeni binalarda daha çok otopark yapılabilecek. Su basman kotu altında zorunlu otoparkın 2 katı alanın ve bunun yanında bütün cepheleri gömülü olan otoparkların emsal dışında yapılabilmesi mümkün oldu.

EMSAL HARİCİ DEPO: Bodrum katında yapılan konutlara ait depoların yüzde 10'u ve işyerlerine ait depoların yüzde 50'si emsal harici olarak düzenlendi. Bu oran eski yönetmelikte iki katı idi.

RENGE BELEDİYELER KARAR VERECEK

Belediyeler, yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının yanı sıra çatı malzemesi ve rengini belirleyecek. Yöresel özellikler binalara yansıtılacak. Yönetmelikle, özellik arz eden yapılarda inşaat ruhsatı beklenmeden kazı izin belgesi verilebilecek.

MÜTEAHHİDE 3 AYLIK SÜRE

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören. devletin daire sahipleri, arsa sahipleri ve inşaat sektörüne, yeni yapılaşma düzenine uyum sağlamaları için üç ay süre verdiğini belirtti. Öngören, arsa sahiplerinin ve müteahhitlerin bu sürede inşaat ruhsatı alma yarışına gireceğini söyledi. Öngören, şunları anlattı: "Üç ayda taraflar hem kentsel dönüşüme başlamış olan yapılar hem de normal inşaat çalışmaları açısından daha önce yaptıkları hesaplar doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayıp, inşaat ruhsatlarını eski yönetmelik hükümlerine göre alabilecekler. Böylece daha önce yapılmış olan daire büyüklükleri hesabı bozulmayacak. Ancak keşke uyum süresi altı ay olsaydı."