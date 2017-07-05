Emniyet’ten hız ihlaline kamu spotuyla uyarı

EMNİYET Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında 1 Temmuz itibarıyla araçların otoyollardaki gişelere giriş ve çıkış süreleri hesaplanarak hızları tespit ediliyor ve limiti aşan sürücülere cezai işlem uygulanacak. Söz konusu kamu spotunda, seyir halindeki bir araç içindeki iki kişinin gidecekleri yere yetişmek için radarı geçtikten sonra hızlarını artırmayı planladıkları bir diyaloga yer veriliyor.