Emniyet’ten hız ihlaline kamu spotuyla uyarı

EMNİYET Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında 1 Temmuz itibarıyla araçların otoyollardaki gişelere giriş ve çıkış süreleri hesaplanarak hızları tespit ediliyor ve limiti aşan sürücülere cezai işlem uygulanacak. Söz konusu kamu spotunda, seyir halindeki bir araç içindeki iki kişinin gidecekleri yere yetişmek için radarı geçtikten sonra hızlarını artırmayı planladıkları bir diyaloga yer veriliyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.