Emniyet'ten flaş Reina saldırısı açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Reina, saldırganı Abdulkadir Masharipov’un yakalanmasına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, Amerikan Senatosu’nda ifade veren bir FBI yetkilisinin sözlerine dayandırılarak öne sürülen, ’Reina’ isimli eğlence mekanına saldırı gerçekleştiren DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov’un yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda şüphelinin bulunduğu konumun Amerika Birleşik Devletleri NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) tarafından tespit edilerek Türk makamlarıyla paylaşıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu saldırıyı gerçekleştiren şahsın yer tespiti/konumu ve yakalanmasıyla ilgili olarak söz konusu ülke veya herhangi bir başka ülke makamı tarafından bir bilgi paylaşımı söz konusu olmamıştır. Şahsın yer tespiti ve yakalanmasına yönelik tüm istihbari çalışmalar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve bağlı şube müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmiştir.