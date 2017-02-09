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Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Ö.C. Bakırköy Adliyesine götürüldü

Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Ö.C. Bakırköy Adliyesine götürüldü

09 Şubat 2017 Perşembe 12:05
Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı
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İSTANBUL Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. önceki gün uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın iddiası üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılan Ö.C. tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ise Bakırköy Adliyesine götürüldü.
 

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Son Güncelleme: 09.02.2017 12:07
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy AdliyesiHaseki Eğitim Ve Araştırma HastanesiUyuşturucu
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