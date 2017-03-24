Emine Ayna serbest bırakıldı

EDİNİLEN bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde dün evinde gözaltına alınan eski DTP ve DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ayna, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
24 Mart 2017 Cuma 18:08
EDİNİLEN bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde dün evinde gözaltına alınan eski DTP ve DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ayna, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.