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 Emeklilerin merakla beklediği promosyon ödemeleri açıklandı!

Başbakan Binali Yıldırım, emekliye promosyon ödemesi miktarlarını açıkladı. 1000 liranın altında maaş alanlara 300 TL, 1000-2000 TL arasında maaş alanlara 375 lira, 2000 liradan fazla maaş alanlara 450 lira ödeme yapılacak

 Emeklilerin merakla beklediği promosyon ödemeleri açıklandı!

Başbakan Binali Yıldırım, emekliye promosyon ödemesi miktarlarını açıkladı. 1000 liranın altında maaş alanlara 300 TL, 1000-2000 TL arasında maaş alanlara 375 lira, 2000 liradan fazla maaş alanlara 450 lira ödeme yapılacak

30 Aralık 2016 Cuma 14:22
 Emeklilerin merakla beklediği promosyon ödemeleri açıklandı!
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MİLYONLARCA emeklinin merakla beklediği promosyon ödemesinde detaylar belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada promosyon miktarlarını açıkladı. Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. 1000 lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, 1000 lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak. Tek seferlik ödemeler 1-3 ay arasında yapılacak.

11,5 milyon emekli yararlanıyor. Bunun 8,5 milyonu yani yüzde 75'ten fazlası bin-2 bin lira aralığında, onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 civarında 2 binin üzerinde var, onlar 450 lira alacak, 300 lira alanlar da yüzde 20 civarında. Bunun yıllık tutarı da 5 milyar liralık bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emeklilerimize, maaşlarına ilave olarak promosyon şeklinde sağlamıştır.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ:  Genel Kurulda, teknik bir detay, hukuki bir detay olmadıktan sonra değişiklik söz konusu olmaz.

SURİYE'DEKİ ATEŞKES:  İnşallah bu ateşkes kalıcı bir barışa dönüşür, daha fazla masum, sivil, çocuk ölümünün önüne geçilir. 2017 bölgeye huzur, barış, kardeşlik getirir.

OHAL'LE İLGİLİ KARAR: Önümüzdeki 15 gün içerisinde gündeme gelecek, o zaman paylaşırız. Terörle mücadelede gidilebilecek yere kadar gidilecek. Kurşun adres tanımaz. Nerelere kaçarlarsa arkasındayız.

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