 Emeklilerin merakla beklediği promosyon ödemeleri açıklandı!

MİLYONLARCA emeklinin merakla beklediği promosyon ödemesinde detaylar belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada promosyon miktarlarını açıkladı. Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. 1000 lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, 1000 lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak. Tek seferlik ödemeler 1-3 ay arasında yapılacak.

11,5 milyon emekli yararlanıyor. Bunun 8,5 milyonu yani yüzde 75'ten fazlası bin-2 bin lira aralığında, onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 civarında 2 binin üzerinde var, onlar 450 lira alacak, 300 lira alanlar da yüzde 20 civarında. Bunun yıllık tutarı da 5 milyar liralık bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emeklilerimize, maaşlarına ilave olarak promosyon şeklinde sağlamıştır.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ: Genel Kurulda, teknik bir detay, hukuki bir detay olmadıktan sonra değişiklik söz konusu olmaz.

SURİYE'DEKİ ATEŞKES: İnşallah bu ateşkes kalıcı bir barışa dönüşür, daha fazla masum, sivil, çocuk ölümünün önüne geçilir. 2017 bölgeye huzur, barış, kardeşlik getirir.

OHAL'LE İLGİLİ KARAR: Önümüzdeki 15 gün içerisinde gündeme gelecek, o zaman paylaşırız. Terörle mücadelede gidilebilecek yere kadar gidilecek. Kurşun adres tanımaz. Nerelere kaçarlarsa arkasındayız.