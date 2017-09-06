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Elinin kınası ile erkekleri şaşırtıyor

Teknolojinin gelişmesi ile bir zamanlar sadece erkek ya da kadın mesleği olarak bilinen pek çok uğraş günümüzde kadın-erkek ayrımı gözetmez oldu

Elinin kınası ile erkekleri şaşırtıyor

Teknolojinin gelişmesi ile bir zamanlar sadece erkek ya da kadın mesleği olarak bilinen pek çok uğraş günümüzde kadın-erkek ayrımı gözetmez oldu

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:14
Elinin kınası ile erkekleri şaşırtıyor
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AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan Deniz Işık da elinin kınası ile rot balans işine girişince önce yadırgandı, şimdi ise işinde söz sahibi olarak, kendisini görenleri şaşırtmaya başladı. 
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde doğup büyüyen Deniz Işık, “Kadın isterse başaramayacağı bir iş yoktur” diyerek lastikçilik işine el attı. Gelişen teknolojinin de katkıları ile günümüzde artık herkesin her işi yapabileceğini söyleyen Işık, Aydın'da sanayisinde nadir rastlanan kadınlardan biri. Bir zamanlar aşırı kuvvet gerektiren sanayi işini artık kadınların da pekala yapabildiğini belirten Işık, “Ticaret lisesi mezunuyum. İlk olarak Koçarlı’da ardından İncirliova ve Aydın merkezde sanayide lastik işi yapan dükkanlarda çalıştım. Yaklaşık 15 yıl süren sanayi çalışmamın ardından ‘benim ne eksiğim var’ diyerek kendi dükkanımı kendim açtım. Şimdi Aydın’da rot balans işi yapan tek bayan olarak faaliyetimi sürdürüyorum” dedi.

“İnanın başarırsınız”

Sanayiye gelen kadın-erkek pek çok kişinin kendisini görünce şaşırdığını belirten Deniz Işık, hemcinslerine de örnek olurken iş hayatına atılmaktan çekinen kadınların da cesaretli olmalarını istiyor. Her şeyin başının inanç olduğunu ve inandıktan sonra herkesin kafasına koyduğu işi başarı ile yapacağını belirten Deniz Işık, “Yaklaşık 15 yıl çıraklık veya elemanlık yaptım. 3 yıl önce de kendi iş yerimi açmaya karar verdim. Açtım. Allah’a şükür 3 yıldır çalışıyoruz. Birçok kadın aslında çok yetenekli ama kendine güvenemediği için iş yeri açamıyor. Benim tavsiyem kadınlarımız da kendilerine güvensin” dedi.

“Kadınlar sanayiye gelmekten çekinmesin”

Günümüzde kadın sürücü sayısının erkek sürücü sayısına yaklaşmasına rağmen pek çok kadının sanayi ortamına girmek istemediğini belirten Deniz Işık, “Maalesef bazı ön yargılar nedeniyle kadınlarımız sanayiye girmek istemiyor. Mesela kadınlarımız kendi kullandıkları aracın arızasını bile kendileri sanayiye girmedikleri için bizzat ustaya birebir anlatamıyor. Bu algıyı da yıkmak için sanayiye gelip iş yeri açtım. Nezih ortamlar oluşturduk. Şimdi kadınlarımız gelip araçlarını rahat rahat yaptırıp yollarına devam ediyor” diye konuştu. 

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